Bakan Soylu: Deprem bölgesinde 33 bin 690 binanın enkazı kaldırıldı

Bakan Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Adıyaman'da düzenlenen Afet Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Çalışmalara ilişkin bilgi alan Soylu, toplantı sonunda gazetecilere açıklama yaptı. Soylu, şu ana kadar kentteki enkaz kaldırma çalışmalarında yüzde 72'nin üzerine çıkıldığını belirtti. Soylu, deprem bölgesinde de 33 bin 690 binanın enkazının kaldırıldığını söyledi.

Ramazan Bayramı'ndan sonra ağır hasarlı binalar için işlemlerin başlayacağını belirten Soylu, "Hem acil yıkılacak hem de enkaz olan binaların neredeyse 4'te 3'ü bitmiş durumda. Enkaz kaldırma çalışmalarını özel, kamu kurum-kuruluşları ve belediyeler ile yapıyoruz. El birliği ile bu çalışma yürüyor. Hatay'da yüzde 50 seviyesini biraz aştık. Hatay hariç bayrama kadar tüm bölgedeki acil yıkılacak ve enkaz olan binaların enkazlarını kaldırmayı planlıyoruz. Şu anda programımızda herhangi bir aksaklık söz konusu değil" dedi.

BÖLGEDE 698 BİN ÇADIR KURULDU

Deprem bölgesinde 698 bin çadırın kurulduğunu belirten Soylu, "Şu ana kadar sadece AFAD koordinasyonunda Kızılay'ımız ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile toplam 3 milyon gıda paketi dağıttık. Dağıtmaya devam edeceğiz. Diğer sivil toplum kuruluşu ve yardımseverlerin yaptıkları bu rakamın içerisinde değil. Yine bunun yanı sıra şu ana kadar kurulan konteyner sayısı, 58 bin 500. Önümüzdeki ayla birlikte bunu 100 bine tamamlamış olacağız. Sonraki 2 ayda da 200 bine tamamlamış olacağız. Altyapılarını yapıyoruz. Bütün bakan arkadaşlarımız, bütün kamu kurum ve kuruluşları, devletin bütün imkanı ve kapasitesi, buna sevk edilmiş durumdadır. Buradaki vatandaşlarımız başlarını sıcak yuvaya sokana kadar yalnız bırakmayacağız. Kalıcı konutlar da başladı. Bunlardaki zaman süresi de 1 yıllık. İnşallah bu zaman süreci içerisinde depremzede hemşehrilerimizi kalıcı konutlarına kavuşturacağız" diye konuştu.

'ÖDENEKLERİN YÜZDE 99'U ÖDENDİ'

Soylu, depremzedelere yardım ve taşınma ödeneklerinin de yüzde 99'unun tamamlandığını vurgulayarak, "Özellikle 10 bin TL'lik yardımlar vardı. Şu ana kadar yüzde 99'u ödenmiş oldu. 1 milyon 706 bin 751 kişiye dün akşam itibarıyla bu ödenmiş oldu. Yaklaşık 380 bini aşkın da 15 bin liralık taşınma yardımları ödendi. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın mirasçılarına, yakınlarına destek ödemeleri cuma günü itibarıyla başladı. Önümüzdeki hafta da önemli bir bölümünü tamamlamış olacağız. O da bitmiş olacak. Böylece inşallah vatandaşlarımızın her bir sürecinde yanında olmaya gayret gösteriyoruz, çalışıyoruz. Burada samimiyet ile bir çalışma söz konusudur. Bölgedeki arkadaşlarımız, kamu kurum ve kuruluşları ile bunların görevlileri, sivil toplum örgütleri, gönüllüler, belediyeler, medeniyetimizin bize miras bıraktığı o büyük dayanışmanın nasıl bir örneği olduğunu gösteriyor" dedi.

'FARKLI İŞ GRUPLARI İLE İLGİLİ DE ÇALIŞIYORUZ'

Farklı iş grupları için de yerler inşa ettiklerini aktaran Soylu, "Serbest işle uğraşanlar ile ilgili de çalışıyoruz. Bazı yerlerde müstakil ya da bir grup halinde onlara yönelik de çalışmalar yapıyoruz. Sadece bu da değil. Mesela kuru gıda toptancılarına ilişkin çalışmalar yapıyoruz. Mesela geçici olarak mobilya üretimi yapıyor, 250 metrekare yere ihtiyacı var. Onları bir araya getiriyoruz ve büyük, yüksek çadırlar kuruyoruz. Makinelerini oraya getiriyoruz ve ona yönelik bir çalışma ortaya koyuyoruz" diye konuştu.