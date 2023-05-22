Bakan Soylu: Çok partili siyasi hayatımızın en güvenli seçimi oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fatih'te Taya Hatun Mahallesi'nde esnafla kahvaltı programında biraraya geldi. Burada bir konuşma yapan Soylu, “Biz bu seçime giderken tartışma şuydu ; Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nden dönsün. Millet bir karar verdi, verdiği kararı hep beraber iyi okuyalım. Millet dedi ki; ‘Ben Cumhur İttifakı’na 322 milletvekili veriyorum, sizin bu önerinizi reddediyorum.’. Çünkü karşı ittifak da bir şey söyleyecek, o da birşey söyledi. Dediği şu ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bana yaramıyor ben döndüreceğim bunu parlamenter sisteme koyacağım. Yani yine koalisyonların olduğu yine masalarda al ver pazarlıklarının olduğu işte başlarken altıydı sonra 7 oldu, 8 oldu, 9 oldu, 10 oldu ben kaçırdım kaça kadar gittik? Yani masanın altı var, üstü var, sağ var, yanı var, arkası var, önü var. 11 tane, 11 tane diyorlar. Şimdi şunu söyleyeyim, böyle yıllarca biz bunların bedelini ödedik. Koalisyonların bedelini ödedik, bakanlık pazarlıklarının, genel müdür pazarlıklarının bedelini ödedik. Siyasi kaprislerin, istikrarsızlığın bedelini ödedik. Eğer bugün Türkiye birçok sınamaya karşı birçok maliyetle karşı karşıya kalmaya karşı hala ayakta durabiliyorsa elbette ki 21 yıldır ortaya koyduğu istikrarın belki de en önemli sonucu olarak bunu söylememiz lazım gelir " ifadelerini kullandı.

"ÇOK PARTİLİ SİYASİ HAYATIMIZIN EN GÜZEL SEÇİMLERİNDEN BİRİSİ OLDU"

Bakan Soylu, “Dediler ki, bu seçimde Tayyip Erdoğan kaybetse de gitmeyecek. Dediler ki oyları çalacaklar. Seçim geçeli kaç gün oldu? 9-10 gün 8-9 gün oldu. Ya hepsinin sandıkta temsilcileri var, yok mu? Avukatları var. Hepsi var. Bir tane seçimin sonucuna tesir edecek ufak tefek maddi hatalar her yerde olur. Yani kendi bilançonuzda, hesapta. Belki, bizim aleyhimize oldu. Şimdi bir tane seçimin sonucuna tesir edecek seçimin sonucunu ortadan kaldırabilecek bir tek örnek bugüne kadar çıkaramadılar. Bu ülkenin koskoca iki belediye başkanı çıktı o gece dedi ki, ‘Kılıçdaroğlu kazandı.’ Bütün millete dedi değil mi? Bizi şöyle bir şeyle karşı karşıya bırakmak istediler bakın çok büyük bir tehlike ortaya koydular. Bizim için dediler ki yani, ‘Biz kazandık aslında onlar çaldılar ve kaybettiler, bizi kaybettirdiler' Tövbe estağfurullah. Kaç aldık? 49.5. Milletvekilinde kaç aldık? 322 Cumhur İttifakı. Bir tek ses çıkaramadılar. Bir tek söz söyleyemediler. Şunu söyleyeyim; Çok partili siyasi hayatımızın en güvenli seçimi oldu. Çok partili siyasi hayatımızın en huzurlu seçimi oldu. Çok partili siyasi hayatımızın en güzel seçimlerinden birisi oldu" dedi.

ÜLKÜ OCAKLARI'NI KISKANDIRACAK YENİ BİR OCAK TEŞKİLATI KURMAYI KAFTANCIOĞLU'NA TESLİM ETTİLER

“28 Mayıs'ta aşk ile bir daha diyoruz" ifadelerini kullanan Süleyman Soylu, “İnşallah 28 Mayıs akşamı kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Allah nasip ederse. Yani, Recep Tayyip Erdoğan şöyle bir politika yapmadı. Başında ne söylüyorsa sonunda aynısını devam ettiriyor. Bazen diyorlar anlamıyorlar Tayyip Erdoğan'ı. Ama bizim karşımızdakilerin ne dediğini biz anlayamıyoruz. İlk önce türbeye gittiler ben Peygamber soyundayım dediler. Sonra Kandil ile beraber iş tuttular. Olmadı LGBT ile beraber iş tuttular. Olmadı FETÖ ile beraber iş tuttular. Olmadı Amerika, Avrupa ile beraber iş tuttular. En sonunda geldiler. Ülkü Ocakları'nı kıskandıracak bir şekilde yeni bir ocak teşkilatı kurmaya Canan Kaftancıoğlu'na teslim ettiler. Bu kadar basit. Şimdi hakikaten öyle. Bunların hepsini bu milletimiz görmektedir. Milletimiz tutarlı politika ve tutarlı siyaset bir devlet ciddiyeti içerisinde bu meseleye sahip bir anlayış istemektedir. Oraya savrul buraya savrul. Milletimiz hepsinin cevabını sandıkta vermektedir.Bu seçim Kandil'e hayır diyenlerin kazandığı bir seçim olmuştur. Bu seçim, LGBT'ye hayır diyenlerin kazandığı bir seçim olmuştur. Bu seçim, FETÖ'ye hayır diyenlerin kazandığı bir seçim olmuştur. Bu seçim 'Bu ülke kendi değerleriyle ayağa kalkamaz bizim Amerika'ya ihtiyacımız var' diyenlerin 104 yıl önce Sivas Kongresi'nde 'Hayır böyle bir ihtiyacımız yok' diyenlerle birlikte yol yürüyenlerin seçimi olmuştur. Bu seçim 'Biz Ayasofya'yı kendi inancımızla beraber, kendi kuvvetimizle, irademizle beraber yeniden milletimizle buluştururuz' diyenlerin seçimi olmuştur. Allah nasip edecek. 28 Mayıs akşamı o seçimi bu millet Recep Tayyip Erdoğan'ı lider seçerek Allah'ın izniyle inayetiyle kazandıracak. Biz de sabahleyin Ayasofya'da bu milletle beraber Türkiye yüzyılına bir başlangıç yapacağız" şeklinde konuştu.