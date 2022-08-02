Bakan Soylu: 2022'de 132 bin 430 kaçak göçmen yakalandı

Bakan Soylu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Kaçak göçe müsamahamız yok. Sınır duvarları yapılıyor, kaçak geçişler güvenlik güçlerimizce engelleniyor. 2022'de 132 bin 430 kaçak göçmen yakalandı, 61 bin 14'ü ülkesine geri gönderildi. Dünyada geri gönderme operasyonun uluslararası kriterde bu oranda yapılmasının örneği yoktur" dedi.