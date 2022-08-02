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GündemBakan Soylu: 2022'de 132 bin 430 kaçak göçmen yakalandı
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Bakan Soylu: 2022'de 132 bin 430 kaçak göçmen yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2022 yılında 132 bin 430 kaçak göçmenin yakalandığını ve 61 bin 14'ünün ülkesine geri gönderildiğini açıkladı.

02.08.2022 - 14:41 |
Bakan Soylu: 2022'de 132 bin 430 kaçak göçmen yakalandı

Bakan Soylu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Kaçak göçe müsamahamız yok. Sınır duvarları yapılıyor, kaçak geçişler güvenlik güçlerimizce engelleniyor. 2022'de 132 bin 430 kaçak göçmen yakalandı, 61 bin 14'ü ülkesine geri gönderildi. Dünyada geri gönderme operasyonun uluslararası kriterde bu oranda yapılmasının örneği yoktur" dedi.

Bakan Soylu: 2022de 132 bin 430 kaçak göçmen yakalandı

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