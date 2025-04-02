GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemBakan Kurum'dan boykot tepkisi: Hep kaybetmeye mahkumsunuz!
HaberlerGündem Haberleri Bakan Kurum'dan boykot tepkisi: Hep kaybetmeye mahkumsunuz!

Bakan Kurum'dan boykot tepkisi: Hep kaybetmeye mahkumsunuz!

02.04.2025 - 01:43Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Bakan Kurum'dan boykot tepkisi: Hep kaybetmeye mahkumsunuz!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Huzurumuzu ve ekonomimizi hedef alarak attığınız her adımda hep kaybetmeye mahkumsunuz!" ifadesini kullandı.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması sonrası başlatılan boykot çağrılarına ilişkin açıklama yaptı.

Kurum, şunları kaydetti:

"Boykot diyerek, bu milletin işini, aşını, esnafın siftahını, helal kazancını, çiftçinin emeğini, alın terini hedef aldınız. Ama şunu iyi bilin ki bu çağrılarla ne para kulelerini, yolsuzluk skandallarını örtebilir ne de bu millete zarar verebilirsiniz. Huzurumuzu ve ekonomimizi hedef alarak attığınız her adımda hep kaybetmeye mahkumsunuz!"

 

Güncel Haberler

MHP'den boykot tepkisi: CHP bünyesinde aklı başında kimseler kaldıysa partilerine sahip çıkmalı
#Gündem

MHP'den boykot tepkisi: CHP bünyesinde aklı başında kimseler kaldıysa partilerine sahip çıkmalı

Bakan Kurum'dan boykot tepkisi: Hep kaybetmeye mahkumsunuz!
#Gündem

Bakan Kurum'dan boykot tepkisi: Hep kaybetmeye mahkumsunuz!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: Asla amaçlarına ulaşamayacaklar
#Gündem

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: Asla amaçlarına ulaşamayacaklar