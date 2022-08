Bakan Kurum, Zeytinburnu’nda esnafı ziyareti etti, vatandaşlara aşure dağıttı

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve beraberindeki heyetle birlikte Zeytinburnu esnafını gezerek çiçek dağıttı. Vatandaşlar ile sohbet eden Bakan Kurum vatandaşlara aşure de dağıttı.



“Hiçbir zaman sorun üretmedik her zaman çözümün parçası olduk

Esnaf ziyaretleri sonrasında konuşan Bakan Kurum, "17 Ağustos depreminde yitirdiğimiz canlarımızı hep birlikte andık. Buradan da hayatını depremlerde kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bu depremlerde yaralanmış kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum. İki gün önce AK Partimizin 21. yılını kutladık ve dedik ki 'bir olduk 21 olduk, beraber olduk 21 olduk, omuz omuza olduk 21 olduk ve 21 yıldır sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sokak sokak, mahalle mahalle, il il vatandaşlarımıza yapılacak hizmetleri yapmanın gayreti içinde olduk.' Hiçbir zaman sorun üretmedik her zaman çözümün parçası olduk” dedi.



“Riskli binalarda oturmayalım”

Kentsel dönüşümün önemini vurgulayan Bakan Kurum, “Zeytinburnu’dan talebim şu, riskli binalarda oturmayalım. Riskli bina varsa eğer tespitlerinizi yapın anlaşın, çoğunluğun anlaşacağı her adada biz Zeytinburnu’nun yanındayız. Belediye başkanımıza gidin ister imar planı desteği, ister yapım desteği, ister süreçte vergi, resim, harç ve kira, taşınma desteği olsun ne destek istiyorsanız bakanlık olarak biz Zeytinburnu’nun emrindeyiz. Gelin el birliği içerisinde başka analarımız ağlamasın başka ocaklara ateş düşmesin ve hep birlikte bu dönüşümü gerçekleştirelim diyoruz” şeklinde konuştu.