Bakan Kurum: Terörsüz Türkiye'nin kapıları açılıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Konya'da açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Konya vatana millete on binlerce hayırlı evlat yetiştiren öğretmen bir şehirdir. Konya'nın bu duruşuna layık olmak için bu kardeşiniz canla başla mücadele ediyor.

Sadece Konya merkezde değil, Karapınar'dan Akşehir'e, Çeltikçi'den Taşkent'e kadar Konya'mızın her ilçesinde canla başla koşturuyoruz ve oraları eserlerimizle donatıyoruz. Uğur Başkanımla Mevlana meydanımızı ihya ederken istedik ki burada yetişmiş nice kardeşlerimizin içine çektiği maneviyatı dünyanın dört bir yanından gelen kardeşlerimiz de görsünler ve yaşasınlar. Alaattin çevresinde o düzenlemeleri yaptık ki bu tarihi bölgenin çevresindeki tüm binalar şehrimizin şanına yaraşır bir şekilde güzelliğe erişsin. Millet bahçelerini, kıraathanelerimizi, bilişim merkezimizi Konya'nın gençlerine armağan ettik. Türkiye'nin ilk sıfır atık sanayi sitesini Konya'mıza armağan ettik.

Konya'ya duyduğumuz vefayı yerine getirebilmek için daha çok çalışacağız ve hemşerilerimizi hakkettiği yatırımlara kavuşturmak için gece gündüz koşturacağız.

81 ilimizde AK Parti'mizden ve Cumhur İttifakı'mızdan başka koşan çalışan yoktur. Güçlü Türkiye'nin teminatı AK Parti'dir, Cumhur İttifakı'dır, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE'NİN KAPILARINI AÇIYORUZ'

Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin önderliğinde Güçlü Türkiye için yeni bir aşamaya geçiyoruz. Terör belasından kurtuluyoruz terörsüz Türkiye döneminin kapılarını inşallah açıyoruz.

Sivil Anayasamızı da yaptığımızda kentlerimiz, savunma sanayiimiz, ekonomimiz daha da güçleneceğiz. Bu önemli süreçte sorumluluğumuz her zamankinden daha fazla. Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında dimdik duracağız. Bizim liderimiz her kararını milletle beraber alan, milletinin arkasında duran milletiyle arasında kara sevda olan bir liderdir.

'MİLLETİMİZ ŞAİBELİ KURULTAYLA ANILAN CHP YÖNETİMİNE HADDİNİ BİLDİRECEKTİR'

Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu bu vizyonla birlikte Türk milletinin yegane temsilcisi olan Cumhurbaşkanımız yer yüzü mazlumlarının tek umududur küresel çetelerin tek düşmanıdır. Herkes görecek ki bu aziz millet 40 yıl önce olduğu gibi yine sandığın başında Cumhurbaşkanımızı destekleyecektir. Milletimiz şaibeli kurultaylarla anılan bu CHP yönetimine haddini bildirecektir. Bu CHP yönetimi Konya'mıza geldiler. Ne yaptılar? Konya'ya bindirilmiş kıtalarla geldiler. Senaryolu kendileri yazıp oynadılar ve Konya'mıza tek bir tutarlı olmayan sözlerle iftira attılar. Konyalı kardeşlerimiz buna inanmadı. Günü kurtaralım diye utanmadan sıkılmadan yalan söylediler.

Ben de siyasetin günübirlikçilerine sesleniyorum. Önce siz verdiğiniz sözleri tutacaksınız sonra Konya'ya laf atacaksınız. Siz belediyecilikte dünya markası olan Konya'nın yanından bile geçemezsiniz. Siz AK Parti vizyonunu hayal bile edemezsiniz. Siz bir saman alevi gibi sönüp gideceksiniz. Ama bizim meşalemiz umutlarımız yanmaya devam edecek. Bizim liderimiz arkasında dimdik duran bu teşkilatı ile birlikte büyük yürüyüşüne devam edecek. Bu CHP'li iftira lobisinin yüzüne hakikati her seçimde olduğu gibi vurmaya devam edecek. Mazlumların yanında zalimlerin karşısında durmaya devam edecek.

'201 BİN KONUTU TESLİM ETTİK'

Biz ne yapacağız? Dava arkadaşları olarak liderimizin yükünü alacağız. Omuzlarımızda o yükü hissederek kardeşlerimizle birlikte her şehrimize koşacağız. Konyalı vatandaşımız devlette, belediyelerde, bakanlıklarda bekleyen her işi olmayacak. Her işi belediye başkanlarımızla, muhtarlarımızla birlikte takip edeceğiz. Konya'mızı en yüksek değere taşıyacağız. Ben bu alevi Konya'da yakacak ve tüm Türkiye'ye dalga dalga yayacak teşkilatımıza çok teşekkür ediyorum.

Yıl sonuna kadar 453 bin konutu iş yerini bitirip depremzede kardeşlerimize teslim edeceğiz dedik. Dünya üzerinde bir ülke büyüklüğünde bu projeyi bitirip teslim etmek tüm dünyaya ve muhalefete nasıl olurmuş göstereceğiz. Depremin ilk anında enkazın altında kalırsınız siz bu işi yapamazsınız dediler. Ne oldu 201 bin konutu vatandaşlarımıza teslim ettik. Şimdi oraya hiç giremiyorlar "siz bu işleri beceremiyorsunuz" diyemiyorlar. Yalanla iftira ile polemik siyasetine devam.

Biz milletimize olan sözleri tutacağız. Bu kardeşiniz her hafta deprem bölgesinde. Her hafta oradaki kardeşlerimizle bir araya geliyoruz. Allah'ın izniyle milletimizin dualarıyla her depremzede kardeşimiz evlerine girene kadar koşturmaya devam edeceğiz.

Rahmetli Erbakan Hocamız "Davanın adamı içten yanmalı motor gibidir, her şartta çalışır" derdi. Biz de her şartta çalışmaya devam edeceğiz. Şunu asla unutmayacağız: Türk beklenendir, Türkiye umut edilendir ve 'Türkiye Yüzyılı'nı tüm insanlık beklemektedir.

'Türkiye Yüzyılı'na en çok da Gazze'mizin ihtiyacı var. Biz zülme karşı asla ve asla geri durmadık. Bundan sonra da durmayacağıız. Karabağ'da Libya'da Suriye'de nasıl ansızın bir gecede Türk dolunayı parladıysa, Filistin'de de o beklenen şafak sökecektir.