Bakan Kurum: İzmir'e yapay zeka değil, yapan zeka lazımmış

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum dün TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen Bakanlığı’nın 2025 yılı bütçesi ile ilgili sunum yaptı.

Konuşmasında İzmir Körfezi için de ayrı bir başlık açan Bakan Kurum, "Rahat olun, bu sefer yanımda bir şişe getirmedim" dedi ve bu kez yapay zeka ile tasarlanmış Körfez’in 10 yıl sonraki halini resmeden bir görseli milletvekillerine gösterdi.

İzmir Körfezi'ndeki balık ölümlerinin herkesi kahrettiğini ifade eden Kurum, "Bakanlık olarak, hemen bölgede incelememizi tamamladık. İzmir Körfezi Bilim Kurulu’muzu oluşturduk. 15 maddelik acil eylem planımızı açıkladık. Plan Bütçe Komisyonunda, Körfez’den getirdiğimiz suyu gösterdiğimiz anda heyecanlananları gördük. Vekillerimizin ellerinin ayaklarının karıştığına şahit olduk. Ama sakin olun, rahat olun. Bu sefer yanımda bir şişe getirmedim. Bu sefer yanımda bir fotoğraf getirdim. 10 yıl sonrasına, yani 2034 yılına ait bir fotoğraftır. Fotoğraftaki yer ise İzmir Körfezi’dir. Bu fotoğrafın fikir sahibi yapay zeka, eser sahibi ise İzmir Büyükşehir Belediyesi’dir" dedi.

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"Yapay zekanın belirlediği adayların yönettiği şehirleri yapay zekaya soralım istedik"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Belediye başkan adaylarımızı yapay zeka ile belirliyoruz" açıklamasını hatırlatan Kurum, "Biz de yapay zekanın belirlediği adayların yönettiği şehirleri, doğal olarak yapay zekaya bir soralım istedik. Dünyanın en gelişmiş yapay zeka uygulamalarından birini kullandık. Uygulamaya, İzmir Körfezi’nin halihazırdaki durumunu, oksijen ve amonyak verilerini, çamur seviyesini ve mevcut arıtma kapasitesini yazdık. Eğer İzmir Büyükşehir Belediyesi gerekli önlemleri almazsa, 2034 yılında Körfez’in ne durumda olacağını sorduk" diye konuştu.

Kurum, şöyle devam etti:

"Yapay zeka uygulaması da mevcut durumu göz önünde bulundurarak karşımıza işte böyle bir İzmir Körfezi çıkardı. Şu fotoğraftaki görüntüye bakar mısınız? Bakın burada balıkların yaşamlarının son bulduğu bir Körfez var. Mavinin siyaha döndüğü bir Körfez var. Kokuya ve kirliliğe dayanamayıp İzmir’i terk eden insanlardan kalan köhneleşmiş evler var. İşte, yapay zekayla belirlenen belediye başkanının elindeki İzmir Körfezi, müdahale edilmezse, 10 yıl sonra maalesef böyle olacak. Demek ki neymiş sayın vekillerim; İzmir’e yapay zeka değil, yapan zeka lazımmış. Güzel İzmir'imiz merak etmesin dün Haliç’i, bu iş bilmez yönetimlerin elinden nasıl terk etmediysek bugün de İzmir’i terk etmeyeceğiz."

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Körfez için 15 maddelik eylem planı

İzmir Körfezi Bilim Kurulunca hazırlanan 15 maddelik, İzmir Körfezi Acil ve Kısa Vadeli Eylem Planı, ekim ayında kamuoyuyla paylaşıldı.

Buna göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'ni mevzuata ve tekniğe uygun şekilde işletecek. Tesisin 4. fazı hizmete alınacak, Sürekli Atıksu İzleme Sistemleri (SAİS) aktif hale getirilecek, By-Pass hattı kapatılarak taşkın savağı olarak kullanılacak ve bu alan SAİS ile izlenecek.

İç Körfez'e akan derelerde temizlik çalışmaları yapılacak. Atık su ve yağmur suyu hatlarına yapılan bağlantılar kontrol altına alınacak, karasal ve gemi kaynaklı tüm deşarjlar izlenecek ve denetimler sıkılaştırılacak. Büyükşehir Belediyesi, Körfez'deki ana kuşaklama kanalı ve kollektörler başta olmak üzere tüm atık su hatlarında temizlik, bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirecek.

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İZSU'nun Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği, karbon, azot ve fosfor parametrelerini içerecek şekilde revize edilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Körfez'deki kirliliğin izlenmesi için "Bulut Temelli Bilgi Paylaşım Sistemi" oluşturacak. İzmir Körfezi'ndeki izleme ağı genişletilecek.

Kısa vadeli eylemler kapsamında Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi’nin deşarj yeri, İç Körfez'e en az etki edecek şekilde Bilim Kurulu görüşleri doğrultusunda yeniden değerlendirilecek. İç Körfez'e ulaşan derelerde tortu ve sediment kontrolü sağlanması için sistemler hayata geçirilecek. Körfez için erken uyarı sistemlerinin kullanılabilirliği araştırılacak. Dip çamuru temizliği yapılması durumunda tarama malzemesinin çevresel yönetimi belirlenecek.

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Deniz suyunu filtreleyebilecek deniz canlılarına yönelik yeni düzenlemeler yapılacak. Körfez ekosisteminin daha iyi anlaşılmasına yönelik araştırma ve izleme çalışmaları başlatılacak. Kirlilikle biyolojik mücadelede dünyada kabul görmüş yöntemlerin uygulanabilirliği değerlendirilecek. Kamu kurumları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları iş birliğiyle Körfez'in korunması, su verimliliği ve deniz çöpleri gibi konularda farkındalık artırıcı eğitim programları yürütülecek.