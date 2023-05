Bakan Kurum, CNN Türk'te 'Yarısı Bizden' kampanyasının detaylarını açıkladı

İşte Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Çok yoğun bir mesai var seçim çalışmalarıyla birlikte. Yeni temeller atıyoruz, millet bahçelerini yapıyoruz. 11 ilimizde şantiyelerimizin, yeni konutların süreçlerini takip ediyoruz. Göksun'a meydana gelen deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

BAKAN KURUM YARISI BİZDEN KAMPANYASINA BAŞVURU SAYISI AÇIKLANDI

Yüzyılın dönüşüm kampanyası. Yoğun ilgi var. 91 bin 752 bina ve 485 bin 689 bağımsız bölüme başvuru yapıldı. Yaklaşık 2 milyon vatandaşımızı doğrudan ilgilendiriyor. Bir binada birden fazla başvuru yapılabilecek. Diyelim ki, 10 daire var hepsi başvuru yapabilir. 3'te 2 çoğunluğu sağlarsak dönüşüme başlayabiliyoruz. 1 bina adına 1 kişide başvurabilir. Gidip inceleyeceğiz. Amacımız dönüştürmek. Bu acıları bir daha yaşamayalım. İzmir depreminde bir yazı yazmıştınız, 'Vatandaş ne yapsın' diye. Yarısı Bizden kampanyasına başvursun.Arsada hissedar, kat mülkiyet tapusu olmayan hissedar vatandaşlarımız da başvurabilir. Binada oturan mülkiyet sahibi vatandaşımızın 2/3'si çoğunluğu sağlaması gerekiyor. Önce tespit yapıyoruz sonra dönüşüme tabi olabilir, 'çoğunluğu sağlayıp dahil olabilirsiniz' diyoruz. Bina yenidir, 'ben yine de yenileyeyim' diyebilirler. Vatandaşımız kendi yapısının riskli olup olmadığını biliyor ve ona göre başvuru yapıyor.

"AMACIMIZ İSTANBUL'U DİRENÇLİ HALE GETİRMEK"

İstanbul'da 1.5 milyon riskli yapı tespit ettik. 200 bin konutun yerinde dönüşümünü yapıyoruz. 100 bin konutu da rezerv belirlediğimiz alanda yapıyoruz. Hedefimiz 5 yıl içinde riskli yapı stokunu, riskli yapı kalmayana denk dönüştüreceğiz. 92 bin ama 485 bin bağımsız bölüm ediyor. Şu an için belirlenen sayıyı geçmiş durumda. Değerlendireceğiz. Limitleri kaldırabiliriz. Ben bugün Maltepe'ye gittim, 'vatandaş bizim alanımızda dönüştürün' diyorlar. 93 bin konut şantiyemiz sahada devam ediyor. Biz 5 senelik vizyon ortaya koyduk. Amacımız İstanbul'u dirençli hale getirmek. Şu an için İstanbul'da. Önceliklerimize göre hareket etmek gerek. İstanbul'un güvenliği, Türkiye'nin güvenliğidir. Dönüşüm, terörle mücadele kadar önemlidir. Bizim şu an 270 bin Kentsel Dönüşüm konutumuz devam ediyor. 6 ay bu fiyatlar geçerli. 29 Mayıs'a kadar başvuru alacağız. İlk anlaşanlardan hemen şantiye başlatacağız. TOKİ yapacak. Amacımız 2 yıl içerisinde başladıklarımızı bitirmek. Yarısından fazlasının 1 yıl sonunda bitireceğimizi düşünüyorum. Şu anda anlaşılmış, bina da yıkılmış, 'Siz anlaştıysanız başvurun, hak sahibi olursanız gelir hemen başlarız' dedik. 750 bin lira 2+1 diyoruz, 900 bin liraya 3+1 yeniliyoruz. Bu süreçte 5 bin 500 TL kira yardımı veriyoruz.

BAŞVURUDA ÜCRET ÖDENMEYECEK

300 bin konutumuzu dönüştürmüş olacağız. 1.5 milyon konutu 5 yıl içinde dönüştürmeyi hedefliyoruz. Uydu kentler oluşturacağız. Donatı yerlerde kalan vatandaşlarımız var. Herhangi bir tasarrufta bulunamıyor. O vatandaşlarımızı rezerv alanlara taşıyacağız. Zeytinburnu'nda yaptığımız dönüşümler için 3+1'ler 7 ile 10 milyon arasında diyorlar. İmarda donatı alanıysa mağdur etmeden rızasını alarak, yeni bir konuta taşıyorsunuz. Bağcılar İstoç'un arkasındaki alan rezerv alanı. Aylık 5 bin 250 lira kira yardımı vereceğiz. 10 bin 500 lira da taşınma yardımı vereceğiz. Evi bitene kadar bu yardımı alacak. 6 ayda bir memur maaş artış oranı TEFE TÜFE ortalamasında artıracağız. Başvuruda herhangi bir ücret ödenmeyecek.

ADIMDA YARISI BİZDEN KAMPANYASI

Adım 1- Vatandaşlarımız, e-devlet veya ofislerimiz üzerinden başvuru yapacak.

Adım 2- Biz ön inceleme yapıp keşif raporu hazırlayacağız.

Adım 3- Anlaşma sağlanan binayla ilgili protokol hazırlanacak.

Adım 4- Ruhsat alma süreci başlayacak.

Adım 5- 2 yıl içince inşaat süreci tamamlanacak.

Sözleşmede devir hakkı var. Borç tamamlanıp istediği kişiye satabilir. Borcuyla da devredebilir çok önemli değil. Maksat o ev dönüşsün. Deprem bölgesindeki TOKİ konutlarımız nasıl ayaktaysa burada da öyle oturulsun. 11 ildeki depremde hasar tespitleri il ve ilçelere işliyorduk. Burada da aynı anlayışla başvuru haritası çıkardık. Sarıdan kırmızıya yoğunluk gösteren harita çıkardık. Avcılar'da daha çok başvuru var 28 bin konut başvurusu var. 1971 bina demek oluyor. Üsküdar yine baya yoğun. İstanbul'daki risk durumu dolgudan dolayı sıvılaşma riski olan binalarda risk tespiti yapılıyor. Milletimiz ciddi bir başvuru yapıyor. 26 Nisan'da başladı başvuru. Çok kıymetli bir iş bu. Bize inanıyorlar. Hep dediğimizi yapmışız. Muhalefetin verdiği sözün olmadığını biliyorlar. Biz sözümü gerçekleştiriyoruz. Nerede heyelan, sel, deprem olsa oradaydık. 20 bin talep gelmiş bize. 18 bini gerçekleşmiş. Yüzde 90'ını gerçekleştirmişiz.

Esenler'de 60 bin konutluk akıllı şehir yapıyoruz. Ulaşımla ve trafikle alakalı 'Otobüs ne zaman gelecek, nereye gidiyor?' hepsinin uygulamaları var. Teknoloji merkezi yapıyoruz, gençler orada eğitim alacaklar. Tozkoparan'a türlü türlü eylemler yaptılar. Şimdi vatandaşımız huzurla oturuyor. 11 ilimizde 132 bin konuta ulaştık. Türkiye'nin en iyi mimarlarla çalıştıysak, burada da aynısını yapacağız. 3 ay olmadan 132 bin konutun şantiyesi sahada başladı. İlk etapta 319 bin ardından 650 bin konutu planlıyoruz.