Bakan Kasapoğlu: 30 Ağustos ile bir memleket küllerinden doğmuştur

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kütahya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama törenlerinde konuştu...

Bakan Kasapoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Ne mutlu bize ki kutlamaya doyamadığımız bayramlarımız var. Özellikle bugün sözlerimin başında üzülerek ifade edeceğim her daim bu faaliyetlerde yanımızda olan amcamızı kaybettik.

Hüseyin Kaçmaz'ın oğlu olan Turgut amcamızı hayatını kaybetti. Onu özleyeceğiz. Rabbim makamını cennet eylesin.

Değerli gençler Anadolu'ya geldiğimiz günden itibaren bu kutlu coğrafyada şehitlerimiz gazilerimiz oldu.

Bir yandan yeni medeniyeti inşa ederken gün oldu Moğol zulmüyle uğraştık. Vatan uğruna, iman, istiklal uğruna geri adım atmadık.

Millet olarak hiçbir zaman duruşumuzdan taviz vermedik. Tıpkı bugün olduğu gibi. İçeride ve dışarıda maruz kaldığımız badireye rağmen kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz.

İnsanı yaşat ki devlet yaşasın diyen bir devletiz. İşte bu şuur bu hassasiyet bizi Anadolu'nun yollarına düşürdü.

Bu anlayış 30 Ağustos 1922'de yeni bir zaferi kazandırdı. 30 Ağustos'ta kazanılan sadece bir savaş değildir. 30 Ağustos ile bir memleket küllerinden doğmuştur.

Memleket sevgisinin adanmışlıktan, alın terinden geçtiğine inanıyoruz.

Sizler bu kutlu yürüyüşte yol arkadaşlarımızsınız.

Biz gençlerimizle birlikte daha çok çalışarak Türkiye Cumhuriyeti 100. yılında nasıl güçlüyse, bundan sonra cumhuriyeti güçlendirerek ilelebet payidar kalacağız.

Biz gençlerimize en güçlü şekilde güvenmekten geri durmadık.

Gençlerimizin ecdadına olan vefası bu güçlü geleceğin de en önemli sembollerinden biri.



Gençlerimizle birlikte gençlerimizin bize ihtiyaç olduğu her alanda onların yanında olmaya devam edeceğiz. Çıtamızı yükseltmeye devam edeceğiz.