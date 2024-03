Bakan Kacır'dan İmamoğlu'na eleştiri: İstanbul'dan 700 kilometre ötede mitingler yapıyordu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, açılış ve temel atma törenlerine katılmak üzere Yalova’ya geldi. İlk olarak valiliği ziyaret eden Bakan Kacır, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakanların İstanbul’a gelmesine tepki gösteren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu eleştiren Kacır, “Türkiye'nin her yerinde, bakan arkadaşlarımız, bizler elbette sahadayız. Sadece İstanbul'da değil, Türkiye'nin her yerinde, sadece seçim döneminde değil, her daim gayretlerimizi sürdürüyoruz. Ben geçtiğimiz günlerde Zonguldak'taydım, Batman'daydım, Giresun'daydım. Bütün bakanlarımız da Türkiye'nin dört bir yanında her daim, özellikle kendi alanlarında, Türkiye'nin ekonomik kalkınma yolculuğuna katkı sunmaya dönük gayretlerini, çalışmalarını tabii olarak sürdürüyorlar. Tabii biz nihayetinde Türkiye'nin tüm şehirlerinden mesulüz ve sorumluyuz. Sorumluluğumuzu yerine getirmek için gayret ediyoruz. Ama ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul adayına sormak gerektiğini düşünüyorum. Kendisi geçtiğimiz yıl 14 Mayıs'ta cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde kendisini, hayali cumhurbaşkanı yardımcısı ilan ederek, İstanbul'dan 700 kilometre ötede mitingler yapıyordu. Acaba o mitingleri yaparken, İstanbul'un ulaşım sorununu mu çözüyordu. Şehrini değil şöhretini, kentini değil kendini düşünerek, İstanbul'dan bin kilometre ötede hayali cumhurbaşkanı yardımcısı olarak miting yaparken, İstanbul'un deprem sorununa yönelik bir çalışma mı yürütüyordu? Aslında kendisine bunları sormak gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Bakan Mehmet Fatih Kacır, Yalova Belediyesi’nin ziyaretinin ardından esnaf ziyareti de yaparak hem esnafla hem de vatandaşlarla sohbet etti

'TEKNOLOJİ ÜRETEN TÜRKİYE'Yİ İNŞA ETTİK'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yalova Meyve Suyu Üretim Tesisi'nin açılışını gerçekleştirdi. Törende konuşan Bakan Kacır, "Yurdun dört bir yanını ulaştırmadan sağlığa, turizmden ticarete, teknolojiden savunma sanayine, güvenlikten tarıma kadar her alanda eserlerle, hizmetlerle adeta ilmek ilmek dokuduk. Adeta sıfırdan inşa ettiğimiz araştırma, geliştirme ve inovasyon ekosistemizle, altyapısı güçlü planlı sanayi alanlarımızla ve girişimcilik kültürü ve nitelikli insan kaynağıyla Türkiye'yi küresel üretim üssü haline getirdik. Türkiye'nin küresel rekabet gücünü artıracak, ekonomik ve teknolojik bağımsızlığımızı tahkim edecek hamleleri bir bir hayata geçirerek milli, yerli ve özgün, teknoloji geliştiren, teknoloji üreten Türkiye'yi inşa ettik. Artık ürettiği askeri İnsansız Hava Araçları (İHA) ile terörü vatan toprağından silen, 60 yıl öncesinin Devrim otomobili hayalini, devrin otomobilini üreterek gerçeğe dönüştüren bir Türkiye var. Makus talihini yenmiş, yeniden dirilişini gerçekleştirmiş, kadim tarihinden aldığı ilhamla geleceğe umutla bakan güçlü, büyük Türkiye. 'Türkiye Yüzyılı' adını verdiğimiz cumhuriyetimizin ikinci asrı da inşallah ülkemizin muasır medeniyetler seviyesinin üzerine yükselişinin, milletimizin layık olduğu noktaya taşımanın asrı olacaktır" dedi.

'133,3 MİLYAR LİRA YATIRIMIN ÖNÜNÜ AÇTIK'

Yalova'ya 22 yılda yapılan hizmetleri anlatan Kacır, şunları söyledi: "Tam bağımsız ve müreffeh Türkiye'yi inşa ederken, yatırım teşvikleriyle, sanayi sektörümüze, KOBİ'lerimize sağladığımız imkanlarla ve bölgesel kalkınma projelerimizle, son 22 yılda Yalova'mızı da ihya ettik. Yalova'ya yaptığımız yatırımlarla, eser ve hizmetlerimizle şehrin çehresini değiştirdik. Düzenlediğimiz 628 yatırım teşvik belgesiyle şehrimizde 133,3 milyar lira yatırımın ve 48 bin 500'den fazla nitelikli istihdamın önünü açtık. Yalova'mızın kalkınmasının baş aktörü olarak gördüğümüz KOBİ'lerimize can suyu olduk. 22 yıl öncesine kadar parmakla sayılabilecek kadar az KOBİ, KOSGEB desteklerinden faydalanırken; bu sayıyı 452 milyon liranın üzerinde destekle 5 bin 100’ün üzerine çıkardık. 22 yıl önce Yalova'mızda Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yoktu. Şehrimize 4 OSB kazandırdık. Organize sanayi bölgelerimizde 5 bin yeni istihdam oluşturduk. Şehrimizi bilimde ve teknolojide daha ileriye taşımak için; TÜBİTAK akademi, bilim insanı ve özel sektör Ar-Ge destek programları kapsamında 73 projeye ve 133 bilim insanına 342 milyon lira destek sağladık. Türkiye'nin teknoloji üssü olma yolundaki yürüyüşünde, Yalovalı gençlerimizin de yer alması adına Yalova'da Deneyap Teknoloji Atölyesi kurduk. Yalova'mızın yerel tatlarını, lezzetlerini koruduk, dünyaya tanıttık. Yalova aronyası, Çınarcık işi ve Yalova kivisini coğrafi işaretle tescilledik. Kalkınma Ajansı mali ve teknik destek programları ve merkezi programlar vasıtasıyla kadın ve genç istihdamını destekliyoruz. Şehrimizin tarımda, katma değerli üretim potansiyelini harekete geçiriyoruz. Yalova'yı her alanda kalkındırma yolculuğunda hızlandırıyoruz. Bugüne kadar kamu kurumlarımızın, mahalli idarelerimizin, üniversitelerimizin, özel sektörümüzün ve sivil toplum kuruluşlarımızın 171 kalkınma projesine 291 milyon lira destek olduk."

'4,4 MİLYON LİRA DESTEK VERDİ'

Söz konusu tesisin kadın ve genç istihdamına katkı sağlayacağını anlatan Kacır, "Kadınlarımız ve gençlerimizin iş hayatına aktif katılımlarını sağlayacak, şehrimizin tarımsal kalkınmasını destekleyecek 'Üzümsü Meyvelerle Yalova'da Kır Kent Elele' projesinin açılışını gerçekleştiriyoruz. Doğu Marmara Kalkınma Ajansımız MARKA'nın 4,4 milyon lira destek verdiği bu proje ile şehrimizin coğrafi işaretli ürünleri Yalova aronyası ve Yalova kivisi başta olmak üzere, üretilen meyvelerin işlenmesi için bir meyve suyu üretim hattı ama aynı zamanda bir kuluçka merkezi kurduk. Yerel meyve üretiminin sürdürülebilirliğini destekleyecek, bölgesel kalkınmayı hızlandıracak bu tesisi, meyve üreticilerimizin, kooperatiflerimizin hizmetine sunduk. Aynı zamanda şehrimizin meyve üretiminde verimliliği, kaliteyi ve sürdürülebilirliği artırmak için 20 vatandaşımıza eğitim vererek, eğitim faaliyetlerine başladık" diye konuştu.

'BİZİM AJANDAMIZDA FARKLI HEDEFLER YOK'

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için destek de isteyen Kacır, şöyle konuştu: "Yalova, 1999 depreminde en fazla yara alan illerimiz birisidir. Allah, aynı acıları bir daha yaşatmasın. Şehrimizin küllerinden yeniden doğmasına, güçlenmesine, yenilenmesine hükümet olarak muazzam katı sunduk. Yalova, son 22 yılda hızla toparlanarak ülkemizin en cazip, en gözde şehirlerinden biri haline geldi. Afetlere dayanıklı, güvenli, güçlendirilmiş şehirler ancak gerçek belediyecilik anlayışı ile kurulur, imar edilir. Şimdiye kadar her yerde gerçek belediyecilik yaptık, gönül belediyeciliği yaptık, bundan sonra da Türkiye'nin dört bir yanında bu anlayışla yolumuza devam edeceğiz. Çünkü bizim ajandamızda farklı siyasi ikballer, farklı hedefler yok. Bizim ajandamızda sadece millete kesintisiz hizmet etmek, şehirlerimizi daha da ileriye taşımak, büyük ve güçlü Türkiye hedefini gerçekleştirmek var. Yalova'mız, bu anlamda inanıyorum ki 31 Mart'ta emaneti ehline teslim edecek ve şehirlerimize yatırım yapmaya, potansiyellerini harekete geçirerek kalkınma hareketini yerelden genele taşımaya devam edeceğiz. İnanıyoruz ve biliyoruz ki milletimiz artık ağır bedeller ödeyerek, zorluklara göğüs gererek elde ettiği kazanımlarından ödün vermeyecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde müreffeh, daha itibarlı, daha güçlü Türkiye için yürüyüşümüz devam edecek."

'ÜLKENİN KALKINMASINA KATKI SUNAN HERKES BAÇ TACIMIZ'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'ne katıldı. İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk'ün dua etmesi ve butona basılması ile başlayan programa Vali Hülya Kaya, AK Parti Yalova milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş, Meliha Akyol, CHP Yalova Milletvekili Tahsin Becan, Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, Yalova OSB Başkanı Direnç Özdemir ile kurum müdürleri katıldı. Törende konuşan Bakan Kacır, "İnanıyorum ki bundan sonra da bu ülkenin potansiyeline, beşeri sermayesine, insan kaynağına güvenen yatırımcılarımız, şehrimizin örnek sanayi altyapısını, yatırım teşviklerimizi iyi şekilde değerlendirerek harekete geçirecekler. Şehrimizi üretim ve istihdamın dinamosu yeni fabrikalarla buluşturacaklar. Bizler de Türk ekonomisine güvenen, bu ülkenin kalkınmasına katkı sunan herkesi baş tacımız etmeye devam edeceğiz. Ülkemizin güçlü üretim ve teknoloji geliştirme altyapısını, ekonomik ve siyasi bağımsızlığımızın sigortası, kalkınmamızın teminatı olarak görüyoruz. Bu anlayışla siyasi istikrarsızlık, terör ve yanlış sanayi politikaları neticesinde akamete uğramış hikayeler tarihine dönüşmüş, sanayileşme tarihimizin seyrini, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 22 yılda değiştirdik. Hayal olarak ifade edilen nice eserleri ve projeleri adım adım gerçeğe dönüştürdük. Ve şimdi yine Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekleştirdiğimiz Milli Teknoloji Hamlesi'yle özgün, yenilikçi ve rekabetçi üretim altyapımızı güçlendiriyoruz" dedi.

'491 MİLYAR LİRALIK SABİT YATIRIMI TEŞVİK ETTİK'

Makine sektörünün ihracatının 22 yılda 12 kat arttığına dikkat çeken Kacır, şunları söyledi:

"Sanayileşme hamlemizden en üst düzeyde yararlanan sektörlerden biri de kuşkusuz ihracatını 22 yılda 12 kat artırarak 25 milyar dolara çıkaran makine sektörümüz. Tüm dünyada sanayileşmenin ve inovasyonun itici unsuru olan makine sektöründe, ülkemizin üretim yetkinliklerini artırmayı, kritik teknolojileri milli olarak geliştirebilmeyi, yüksek teknoloji alanlarında rekabetçi ürün ve hizmetler sunabilmek için bir tercihten öte zorunluluk olarak değerlendiriyoruz. Sektörümüzü katma değeri yüksek üretime yönlendirecek ve uluslararası rekabetçiliğini güçlendirecek destek programlarını, bütüncül bir bakış açısıyla uyguluyoruz. Bugüne dek makine ve makine aksam imalatı için yatırımları için 9 bin 400'den fazla yatırım teşvik belgesi düzenledik. 491 milyar lira tutarında sabit yatırımı teşvik ederek 182 binden fazla nitelikli istihdamın önünü açtık. Sektörümüzün Ar-Ge ve yenilik kapasitesinin gelişimi için teknoparklarımızda halihazırda faaliyet gösteren, 486 teknoloji girişimimize, 170 Ar-Ge ve 36 tasarım merkezimize bugüne dek 20 milyar 500 milyon lira destek sağladık. Katma değerli üretimi artıracak, cari açığı azaltacak projeleri, Ar-Ge aşamasından yatırım aşamasına kadar desteklediğimiz Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında makine sektöründe 18 projeyi destekliyoruz. Önümüzdeki dönemde girişimcilerimizle el ele Ar-Ge kapasitemizi güçlendirmeye, ikiz dönüşümü başarıyla uygulayarak sektörümüzün küresel rekabetçiliğini daha üst seviyelere çıkarmaya devam edeceğiz."

'OSB'LERİMİZİN SAYISINI 192'DEN 361'E ÇIKARDIK'

Tüm sektörlerde en önemli konunun yatırım yeri ihtiyacı olduğunu söyleyen Kacır, "Son 22 yılda bu anlamda büyük bir atılım gerçekleştirdik. Planlı sanayileşme hamlesi ile OSB'lerimizin sayısını, 192'den 361'e çıkardık. OSB’si olmayan il bırakmadık. Yalova'mız, Bursa, Kocaeli, İstanbul gibi Türk sanayisinin merkezlerine komşu olmasına rağmen, maalesef OSB'si olmayan illerimiz arasında yer alıyordu. Son 22 yılda Yalova'mıza, 4 yeni OSB kazandırarak şehrimizi sanayi yatırımları için önemli bir merkez haline dönüştürdük. Bugün 4 Organize Sanayi Bölgemiz, 5 bin vatandaşımıza istihdam sağlıyor. 4 OSB'mizde tüm parsellerde üretime geçilmesiyle inşallah bu rakam kat be kat artacak. 5Y olarak adlandırdığımız yenilikçi, yeşil, yüksek teknoloji, yalın ve yerli yaklaşımıyla hareket eden Organize Sanayi Bölgemiz tüm Türkiye'de organize sanayi bölgelerimize örnek teşkil edecek bir model oluşturmayı başardı. Yeşil ve sürdürülebilir üretim altyapısı sunan Organize Sanayi Bölgemiz, sanayicilerimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını karşılamak üzere elini taşın altına koydu. OSB'mizin bu doğrultuda yürüttüğü çalışmaların yanında yer alıyoruz. Ekim 2022'de bu kampüs bünyesinde temelini attığımız ve MARKA Doğu Marmara Kalkınma Ajansımızın destekleriyle hayata geçireceğimiz, Nitelikli İstihdam Merkezi ile çalışanlarımızı ihtiyaç duyduğumuz yetkinliklerle donatıyoruz. Aynı zamanda merkezimiz bünyesinde verdiğimiz danışmanlık hizmetleriyle, firmalarımızın yalın ve dijital dönüşüm yolculuklarında yanlarında yer alacağız. Temelini attığımız bir diğer proje TSE Test ve Kalibrasyon Merkezimizle de makine, otomotiv, tersane, deniz ve demiryolu ulaşımı başta olmak üzere imalat sanayimizin farklı kollarında ihtiyaç duyduğu sertifikasyon, muayene-gözetim ve test hizmetleri kapasitesini büyüteceğiz. Sanayicilerimiz için zaman ve maliyet tasarrufu sağlayacağız. Sanayicilerimizin ihtiyaçlarına cevap verecek bu tesisleri en kısa sürede tamamlayacağız" diye konuştu.

'BAKANLIĞIMIZI SANAYİCİLERİMİZİN AYAĞINA GETİRDİK'

Kacır, şöyle devam etti: "Yalova Makine İhtisas OSB bünyesinde toplam 847 milyon lira yatırım ile hayata geçirilen 5 üretim tesisinin ve 3 sosyal donatı projesinin açılışını gerçekleştiriyoruz. Toplam yatırım tutarı, 6 milyar lirayı aşan 20 fabrikanın ve 3 OSB sosyal donatı projesinin temelini atıyoruz. Temelini attığımız Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'yle şehrimizde kamu, üniversite ve sanayi iş birliğini kuvvetlendirecek önemli bir hamleyi gerçekleştiriyoruz. Mühendislik fakültemizde eğitim gören öğrencilerimiz artık üniversitede öğrendikleri teorik bilgileri bizzat sanayide uygulayarak pekiştirme imkanına sahip olacak. Yine bugün temelini attığımız Kamu Kampüsü'yle de Yalova'da bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarımızı tek çatı altında topluyoruz. Bir anlamda bakanlığımızı, sanayicilerimizin ayağına getirerek bürokratik süreçlerle zaman kaybetmemelerini sağlamış olacağız. Zamanı altın değerinde kıymetli girişicilerimizin ihtiyaç duydukları bilgiye ve desteğe en hızlı şekilde ulaşmalarını temin edeceğiz."