Bakan Kacır'dan CHP Genel Başkanı Özel'e kartlı yanıt

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kırmızı kart eylemine “5. Nesil Milli Muharip Uçak KAAN’ın bilgisayar kartını” göstererek cevap verdi. Türkiye’nin artık başka bir ligde olduğuna dikkati çeken Kacır, “Muhalefetin genel başkanı çıkmış kartondan bir kırmızı kart göstermiş. Bak kart görmek istiyorsan bugünkü Türkiye’nin kartı bu. Bu, Türkiye’nin kendi mühendislerinin geliştirdiği, kendi evlatlarının uçurduğu, 5. Nesil Milli Muharip Uçağımız Kaan’ın bilgisayarının kartı. Bu kartın kilogram değeri 70 bin dolar.” dedi.

Bakan Kacır, İstanbul’da Entertech İstanbul Teknokent’in Yeni Bina Temel Atma Töreni’ne katıldı. Burada konuşan Bakan Kacır, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak; ülkemizi teknoloji girişimciliğinde devler ligine taşımak üzerine atılan her adımın destekçisi olmayı sürdüreceklerini belirten Kacır, “Çünkü bizim iddiamız var. Çünkü bizim, Cumhuriyetimizin ikinci asrında Türkiye Yüzyılını inşa etme hedefimiz var. Bu hedefleri milletimiz sahipleniyor. Siyasetin tüm kesimlerinin de sahiplenmesi gerekir.” şeklinde konuştu.

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“BUNLAR HANGİ ÇAĞDA ACABA?”

Kacır, konuşmasında şunları kaydetti:

“Bakıyoruz, muhalefetin genel başkanı çıkmış kartondan bir kırmızı kart göstermiş. Milletin temsilcilerini, milletin seçtiklerini oyun dışına atmaya çalışmak eskiden gelme alışkanlıkları tabi. Eskiden beri milli iradeyi bir türlü kabullenemediler ama bilmiyorlar ki, Türkiye eski Türkiye değil. Bunlar hangi çağda acaba? Türkiye’nin nereden nereye geldiğinin hiç farkında değiller anlaşılan. Türkiye artık başka bir ligde. Bak kart görmek istiyorsan bugünkü Türkiye’nin kartı bu. Bu, Türkiye’nin kendi mühendislerinin geliştirdiği, kendi evlatlarının uçurduğu, 5. Nesil Milli Muharip Uçağımız Kaan’ın bilgisayarının kartı. TÜBİTAK BİLGEM’deki çalışma arkadaşlarımız geliştirdi. Bu kartın kilogram değeri 70 bin dolar. Stratejik değeri bunun da çok ötesinde”

“ÜLKE YÖNETİMİ “ VE “FUTBOL MAÇI GÖNDERMESİ”

“Sadece uçaklarımızı değil, uçaklarımızın bilgisayarını da işletim sistemini de biz geliştiriyoruz.” diyen Kacır, “Türkiye şu anda bu kartları tasarlayıp, entegre edebilen, üzerinde kendi yerli ve milli gerçek zamanlı işletim sistemini çalıştırabilen dünyada 5 ülkeden biri. Bugünün Türkiye’sini anlamak istiyorsan, yarının Türkiye’sinin istikametini görmek istiyorsan işte kart bu. Ben kendilerine bir an evvel bu gerici zihniyetten, ülke yönetimini futbol maçı zannetmekten kurtulmalarını tavsiye ediyorum. Türkiye’nin Milli Teknoloji Hamlesiyle tanışmaları lazım. Türkiye’nin nereden nereye geldiğini anlamaları lazım ama bunun için de vizyon lazım tabii.” ifadelerini kullandı.

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