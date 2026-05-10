Bakan Kacır: 2030 hedefimiz 100 bin teknoloji girişimi

Haberin Devamı

Türkiye’nin ekosisteminden milyar dolar değerlemeyi aşan girişimler çıkardığı vurgulayan Bakan Kacır, “Hedefimiz 2030 yılına gelindiğinde 100 bin teknoloji girişiminin bu topraklardan doğmasını sağlamak ve Turcorn’ların toplam değerinin 100 milyar doları yakalamasını mümkün kılmak.” dedi.

Bakan Kacır, GO Bilişim Vadisi İstanbul’da farklı ülkelerden girişimci ve iş insanlarının katılımıyla düzenlenen “Terminal İstanbul x SSCI, İnovasyon ve Yatırım Forumu”na katıldı.

Buradaki konuşmasında Bakan Kacır, Türkiye’nin teknoloji, inovasyon ve sanayi alanlarında birçok ülkeye kıyasla önemli bir konumda olduğunu belirtti.

Forum kapsamında kurulacak iş birlikleri ile oluşturulacak iletişim ağlarının, Türk teknoloji ve girişimcilik ekosistemi açısından hayırlı olmasını temenni eden Kacır, konuşmasında şunları kaydetti:

GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNİ HEP BİRLİKTE İNŞA ETTİK: Gerçekten yıldan yıla güçlenen Teknoparklarıyla, Ar-Ge Tasarım Merkezleriyle, Girişim Sermayesi Fonlarıyla, Melek Yatırımcılarıyla ve elbette girişimcileriyle yıldan yıla ölçek büyüten ve Türkiye'nin büyüme ve kalkınma yolculuğuna da çok kıymetli katkılar sunan bir girişimcilik ekosistemini hep birlikte inşa ettik. Geleceğe taşımak için de birlikte gayret gösteriyoruz. Tabii Türkiye'nin teknoloji girişimciliğinde geldiği noktayı özellikle SSCI tarafından aramızda olan misafirlerimize çok kısaca anlatmak isterim. Türkiye bölgesinin en önemli üretim güçlerinden biri. Türkiye'nin toplam ihracatı 276 milyar dolar düzeyinde ve bunun yüzde 95'i sanayi ürünlerinden oluşuyor. Türk sanayinin yıllık katma değeri de 250 milyar dolara yaklaştı. Bütün bu rakamlar aslında özellikle son 23 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde atılan planlı sanayileşme adımlarının ve Ar-Ge ve inovasyon ekosistemini güçlendirecek politikaların neticesinde elde edildi.

Haberin Devamı

SANAYİ KATMA DEĞERİ: 23 yıl önce 36 milyar dolar ihracat yapan Türkiye, bugün 276 milyar dolar ihracat yapıyor. 40 milyar dolara yakın üretim katma değeri, sanayi katma değeri olan bir Türkiye'nin bugün 250 milyar dolara yakın sanayi katma değeri var. Türkiye, yılda 42 milyar dolar otomotiv ihracatı yapan 32 milyar dolar kimya ihracatı yapan 29 milyar dolar makine ihracatı yapan sanayi çeşitliliği açısından bölgesinde en güçlü ihracatçı ülke olmayı başarmış bir küresel oyuncu. Bu gücün, Ar-Ge ve inovasyon yoğun projelerle yıldan yıla katma değerini artırması ve son dönemde özellikle teknoloji girişimciliği ile Türkiye ekonomisinde yeni bir başarı hikâyesinin elde edilebilmesi için yoğun çaba sarf ediyoruz.

Haberin Devamı

AR-GE VE İNOVASYON: Ar-Ge ve inovasyon tarafında yine son 23 yılda attığımız adımlar neticesinde insan kaynağımız 29 binden 310 bine yükseldi. Yıllık Ar-Ge harcamalarımız 1 milyar 200 milyon dolardan 20 milyar dolara erişti. Türkiye'nin toplam millî gelirinden Ar-Ge’ye ayırdığı pay binde 5 düzeyindeyken şimdi yüzde 1.5'a yaklaştı. Avrupa'nın önde gelen sanayi ülkeleri İtalya, İspanya gibi ülkelerle Türkiye'nin millî gelirlerinden Ar-Ge’ye ayırdıkları pay birbirine çok yakın düzeyde. Hatta Türkiye bazı ülkeleri geride bıraktı. Teknoloji girişimciliği tarafında Teknoparklar Türkiye'nin inovasyon omurgasını oluşturdu. Bugün Türkiye'de 114 teknoparkta 13 bine yakın teknoloji girişimi inovasyon odaklı çalışıyor.

TEKNOLOJİ GİRİŞİMLERİ: Türk özel sektörünün 1.700'den fazla Ar-Ge tasarım merkezi var ve bütün bu ekosistem Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın sunduğu desteklerle bugünlere geldi ve büyümesini sürdürüyor. Teknoloji girişimlerimize yönelik yatırımlar da ekosistemin büyümesiyle birlikte arttı. Son 5 yıllık dönemde Türkiye'nin teknoloji girişimlerine yapılan toplam yatırım 5,5 milyar dolara erişti. Bu önceki 5 yıllık dönemde 550 milyon dolardı. Ondan önceki 5 yıllık dönemde de yaklaşık 300 milyon dolardı. Dolayısıyla aslında katlanarak büyüyen bir girişim sermayesi yatırım hacminden bahsediyoruz. Türkiye artık ekosisteminden milyar dolar değerlemeyi aşan girişimler çıkaran bir ülke.

Haberin Devamı

KÜRESEL YARIŞTA ÖNCÜLÜK EDİYOR: Bugün bizim Turcorn olarak tarif ettiğimiz 8 Türk teknoloji Unicorn’u var. Ve artık Turconlarımız küresel düzeyde satın almalarla büyümelerini sürdürüyorlar ve değerlerini katlayarak büyütmeye devam ediyorlar. Bütün bu başarı hikâyesinde elbette ki başrol Türk girişimcilerin. Özellikle Türkiye'nin üniversitelerinde yetişen dünya standartlarında eğitim alan ve sonrasında kendi girişimlerini kuran girişimciler, aslında Türk ekonomisinin ve Ar-Ge ve inovasyon ekosisteminin küresel yarışta öne çıkmasına öncülük etmekteler. Bizler de tabi son dönemde bütün bu ekosistemi daha da güçlendirmek için yeni adımlar atmaya gayret ediyoruz.

GİRİŞİM SERMAYESİ FONLARI: Girişim sermayesi fonlarını büyütmek için attığımız en önemli adımlardan biri girişim sermayesi fonlarına yönelik onların fonu ve eş finansman mekanizmalarını artırmak oldu. Önümüzdeki dönemde bu alana daha fazla yatırım yapacağız. Bu hafta duyurusunu yaptık. Bakanlık olarak kamu kaynaklarından Türkiye'nin teknoloji girişimlerini büyütecek girişim sermayesi fonlarına 300 milyon dolar daha kaynak ayıracağız. Ve bu kaynak sayesinde en az 750 milyon dolar daha yatırımın Türk teknoloji girişimlerine yönelmesini bekliyoruz. Yine regülasyon tarafında Türkiye, inovasyon dostu bir yaklaşım benimsemekte. Biz elbette ki kişisel veriler başta olmak üzere temel haklar konusunda çok hassasız. Ama bunun yanında mutlaka inovasyonun önünü açmamız özellikle yapay zekâ teknolojilerinden tüm sektörlerde etkin şekilde yararlanmamız gerektiği bilinciyle hareket ediyoruz. Yine girişimlerin büyümesine yönelik yeni nesil regülasyonlar da bu anlamda bizim için kıymetli.

DİJİTAL ŞİRKET TANIMI: Yine Sayın Cumhurbaşkanımızın 24 Nisan 2026'da duyurusunu yaptı ve Türkiye'yi yatırımlar ve teknoloji girişimleri için küresel merkez haline getirmek üzere hayata geçirdiğimiz yeni politikalar da aslında bu amacımızın bir göstergesi. Bu anlamda Dijital Şirket Tanımını Türkiye'nin regülasyon mevzuat altyapısına kazandıracak ve dünyanın herhangi bir noktasından herhangi bir girişimin dijital yollarla çok pratik şekilde Türkiye'de kurulmasını sağlayacak. Bu anlamda dünyanın en ileri en modern uygulamasını ülkemizde kazandıracağız.

TERMİNAL İSTANBUL'DA ON BİNLERCE GİRİŞİM EŞ ZAMANLI OLARAK FAALİYET GÖSTEREBİLECEK: Yine dünyanın en büyük girişimcilik merkezini İstanbul'da kuruyoruz. Önceki havalimanımız Atatürk Havalimanı. Sizler muhtemelen İstanbul'un yeni havalimanına geldiniz. Ondan önce biz uzun yıllar Atatürk Havalimanı'nı kullanmıştık. Şimdi o Atatürk Havalimanı terminal binalarını dünyanı en büyük girişimcilik merkezine dönüştürüyoruz. Terminal İstanbul markasıyla ve Terminal İstanbul bu dijital şirket uygulamamızın da merkez üssü olacak. Terminal İstanbul'da on binlerce girişim eş zamanlı olarak faaliyet gösterebilecek. Özellikle kurumsal şirketlerin öncülük ettiği hızlandırıcı programlara bu girişimler katılacak. Yine teknoloji girişimlerimizin ihtiyaç duydukları alternatif finansman kaynaklarına erişimi kolaylaştırmak için bir yeni uygulamayı daha devreye alıyoruz. Hisseye dönüştürülebilir borçlanma enstrümanlarını daha etkin çalışır hale getiriyoruz.

SAFE MEKANİZMASI: SAFE mekanizmasını girişimlerimizin daha etkin şekilde değerlendirmesini sağlayacağız. Yine girişimlerimiz için attığımız yeni bir diğer adım çalışanlara sundukları hisse opsiyonlarında vergi muafiyetlerini artırmak oldu. Çalışanlara verilen hisselerin 6 yıl kalması halinde tümüyle gelir vergisinden muaf olmasını sağlıyoruz. Bütün bunlar aslında bizlerin hükümet olarak teknoloji girişimciliğine nasıl yaklaştığımızı ve girişimciliği Türkiye'nin teknoloji yolculuğunda ne kadar önemsediğimizi gösteriyor. Tabii bütün bu başarı hikâyesinin ardında Türkiye'nin genç ve dinamik nüfusu var. Bizim nüfusumuz halen Avrupa'dan çok genç. Halen diyorum son zamanlarda biraz ülkemizde doğurganlık oranları maalesef azaldı ama inanıyorum ki yeniden orada da arzu ettiğimiz ivmeyi yakalayacağız.

TEKNOLOJİ GİRİŞİMCİLİĞİNDE GENÇ İNSANLARA İHTİYACIMIZ VAR: Şu anda Türkiye'nin ortanca yaşı 34, Avrupa ile kıyaslarsanız Avrupa ortalamasından 10 yaş daha genç bir ülkeden söz ediyoruz. Almanya gibi bazı Avrupa ülkelerinden 14-15 yaş daha genç bir ülkeden bahsediyoruz. Bunu da çok kıymetli görüyoruz çünkü biliyoruz ki dünyada büyük değişimleri ortaya çıkaran teknoloji girişimlerini çoğunlukla genç insanlar kuruyor ya da yükseltiyor. Bu genç insanların oluşturdukları teknoloji takımları inovasyona öncülük ediyor. Dolayısıyla biz de gençlerimizin dijital yetkinliklerini artırmayı, teknoloji girişimciliğinde yol almalarını sağlamayı öncelikli bir hedef addediyoruz. Bunun için dünyanın en büyük teknoloji festivallerini belki Çin dünyanın en büyük nüfusa sahip ülkelerinden biri ama zannediyorum Çin'de dahi olmayan büyüklükte festivalleri Türkiye'de gerçekleştiriyoruz.

TEKNOFESTLER: 2018'den bu yana dünyanın en büyük teknoloji festivali Teknofest ülkemizde gerçekleşiyor. Dost ve kardeş coğrafyalarda da Teknofestler düzenledik. Azerbaycan'da, Kuzey Kıbrıs, Türk Cumhuriyeti'nde de Teknofestler düzenledik. Bu Teknofestlerde her yıl milyondan fazla genç projeleriyle yarışıyor. Hayallerini Ar-Ge projelerine, Ar-Ge projelerini artık girişimlere dönüştürüyor ve bu aslında ekosistemin katlanarak büyümesine imkân tanıyor.

HEDEFİMİZ 100 BİN TEKNOLOJİ GİRİŞİMİNİN BU TOPRAKLARDAN DOĞMASINI SAĞLAMAK: Hedefimiz 2030 yılına gelindiğinde 100 bin teknoloji girişiminin bu topraklardan doğmasını sağlamak ve Turcorn’ların toplam değerinin de 100 milyar doları yakalamasını mümkün kılmak. Bütün bu çalışmalar, Bilişim Vadimizin ortaya koyduğu bu gayretler de Türkiye'nin bu hedeflere yaklaşması için. İşte burası Bilişim Vadisi'nin İstanbul'daki kampüsündeki girişim ofisimiz. İlk kez gelenlerin biraz vakit geçirmesini de tavsiye ederim. Gerçekten girişimcilerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak bir imkân oluşturulmaya çalışıldı burada. Bu Terminal İstanbul'un da bir nüvesi aslında. Terminal İstanbul bunun çok çok misli büyüklükte olacak ama aynı yaklaşımla girişimcilerimizin tüm sosyal yaşam beklentilerini de karşılayacak bir yaklaşımla onlar için hazırladığımız bir merkez olacak.