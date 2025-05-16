GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemBakan Işıkhan: İşsizlik oranı son 25 yılın en düşük seviyesinde
HaberlerGündem Haberleri Bakan Işıkhan: İşsizlik oranı son 25 yılın en düşük seviyesinde

Bakan Işıkhan: İşsizlik oranı son 25 yılın en düşük seviyesinde

16.05.2025 - 12:26Güncellenme Tarihi:
Bakan Işıkhan: İşsizlik oranı son 25 yılın en düşük seviyesinde

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, son 25 yılın en düşük seviyesine gerileyen işsizlik oranının, Ulusal İstihdam Stratejisi doğrultusunda hedeflerine uygun seyrettiğini bildirdi.

Işıkhan, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ocak-Mart 2025 dönemi iş gücü istatistiklerine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Ülkenin koşullarına uygun ve çağın ihtiyaçlarına yönelik birçok uygulamayı hayata geçirmeye devam ettiklerini belirten Işıkhan, "Son 25 yılın en düşük seviyesine gerileyen işsizlik oranı, Ulusal İstihdam Stratejimiz doğrultusunda hedeflerimize uygun seyrediyor. İşsiz sayısı, bu yılın ilk çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre 183 bin kişi azalarak 2 milyon 884 bin kişiye geriledi. İşsizlik oranı ise bir önceki çeyreğe göre 0,4 puanlık, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 0,6 puanlık azalış ile yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Güncel Haberler

Bir şehir onun başarı hikayesini konuşuyor: Hayata sıfırdan başladı, hizmetliyken kaptan oldu! 30 yıldır iki kent arasında mekik dokuyor
#Gündem

Bir şehir onun başarı hikayesini konuşuyor: Hayata sıfırdan başladı, hizmetliyken kaptan oldu! 30 yıldır iki kent arasında mekik dokuyor

MSB: Korucularımızı hedef alan açıklamalar beyhudedir
#Gündem

MSB: Korucularımızı hedef alan açıklamalar beyhudedir

TÜİK'ten 19 Mayıs'a özel gençlik bülteni: Türkiye'nin genç nüfusu AB ortalamasının üzerinde!
#Gündem

TÜİK'ten 19 Mayıs'a özel gençlik bülteni: Türkiye'nin genç nüfusu AB ortalamasının üzerinde!