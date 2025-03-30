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Bakan Güler ve kuvvet komutanlarından Çanakkale'de Barbaros Şehitliği'ne ziyaret

30.03.2025 - 21:32Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Bakan Güler ve kuvvet komutanlarından Çanakkale'de Barbaros Şehitliği'ne ziyaret

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarından Çanakkale'de Barbaros Şehitliği'ne ziyarette bulundu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve kuvvet komutanlarıyla Çanakkale'de Barbaros Şehitliği'ne ziyarette bulundu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Bakan Güler, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile gittiği Çanakkale'de Barbaros Şehitliği'ni ziyaret etti.

Şehitlerin mezarlarına karanfil bırakarak dua eden Güler ve beraberindeki TSK komuta kademesi, daha sonra Deniz Müzesi'ni gezdi.

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