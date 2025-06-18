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Bakan Güler: Sınırlarımızdaki güvenlik tedbirleri artırılmıştır

18.06.2025 - 15:13Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Bakan Güler: Sınırlarımızdaki güvenlik tedbirleri artırılmıştır

Milli Savunma Bakanı Güler: "Halihazırda komşumuz İran'da yaşanan son olaylar nedeniyle sınırlarımızdaki güvenlik tedbirleri artırılmıştır" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberindeki komutanlarla İran sınır hattında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Van'a gitti.

Van Valisi Ozan Balcı tarafından karşılanan Güler, İran sınır hattında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Bakan Güler, 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığına bağlı Başkale'deki 4'üncü Hudut Tabur Komutanlığında da toplantı gerçekleştirdi.

 

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