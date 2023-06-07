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Bakan Göktaş: Hemen deprem bölgesine gideceğim

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Yemin töreninden 1 gün sonra hemen deprem bölgesine gideceğim. O insanların normal hayata dönmeye çok ihtiyacı var" dedi.

07.06.2023 - 11:11 | | Kaan ULU/ANKARA, (DHA)
Bakan Göktaş: Hemen deprem bölgesine gideceğim

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Göktaş, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin hatırlatılması üzerine, "Şu anda keşifteyiz. Farkındalık yaratmak istiyoruz. Yemin töreninden 1 gün sonra hemen deprem bölgesine gideceğim. Orada ciddi bir ihtiyaç var. Öncelikle tabii Kahramanmaraş ve Hatay. Daha sonra Adıyaman ve Malatya. Ondan sonra da peyderpey giderek alana dokunmak istiyorum. Oralarda neler eksik ve neler yapılması gerekiyor, gözlemlemek istiyorum. Tabii ki orada ciddi bir deprem yaşandı. Hasar ortada. O insanları unutmamamız lazım. Hepimizin kalbi 6 Şubat'ta kaldı. O insanların normal hayata dönmeye çok ihtiyacı var. O yüzden bu teması çok önemsiyorum" ifadelerini kullandı.

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