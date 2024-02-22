Bakan Fidan'dan peş peşe kritik görüşmeler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde bulunduğu Brezilya’nın Rio de Janerio kentinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al Suud: Görüşmede, Gazze’de acil ateşkes ve iki devletli çözüm için bölge ülkelerinin atabileceği adımlar görüşüldü.

Bakan Fidan bu kapsamda Antalya Diplomasi Forumu’nda düzenlenecek Gazze Paneli’nin önemli bir fırsat oluşturacağını mevkidaşına iletti.

Görüşmede ayrıca, ikili ve ekonomik ilişkiler ile sanayii savunma alanındaki işbirliği ele alındı.

Görüşmede üst düzey ziyaret takvimi, bölgesel konular ve Türkiye - AB ilişkileri ele alındı. Bakan Fidan, Gazze’deki durumun daha da kötüleşmesinin engellenmesini teminen acil adım atılması gerektiğini, bu konuda BM uluslararası toplumun birlik içinde hareket etmesinin zorunlu olduğunu belirtti. Ukrayna’daki savaşın bu ülkenin toprak bütünlüğü ve siyasi birliği çerçevesinde çözülmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Fidan, Türkiye’nin AB üyelik sürecinin diğer aday ülkelerden ayrı tutulmasının stratejik hata olacağını belirtti.

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