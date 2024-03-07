Bakan Fidan'dan ABD'de 'bölücü terör örgütü' gündemli kritik görüşme

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile görüştü. Görüşmede bölgesel ve uluslararası konular ele alındı.

Bakan Fidan, Washington'da görüştüğü ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan'a, Gazze'de bir an önce ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımın artırılması gerektiğini söyledi.

CNN Türk Washington Temsilcisi Yunus Paksoy Ankara'dan gelen bilgilendirmeyi şu sözlerle aktardı: Fidan, Ukrayna’daki savaşın daha fazla uzamaması gerektiği ve Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve siyasi bütünlüğü içinde çözülmesini savunulduğunu belirtti.

'PKK İLE İLİŞKİLERİ KESİN' UYARISI

Suriye’deki terör örgütleriyle mücadele konusundaki kararlılığımızı vurguladık. Bu konuda ABD’nin müttefiklik ruhuna uygun hareket etmesi ve PKK’nın uzantılarıyla olan ilişkisini kesmesi gerektiğini ifade edildi.

Azerbaycan - Ermenistan barış sürecinin desteklendiği ve burada sağlanacak ilerlemenin Kafkasya’nın refahı için belirleyici olacağı ifade edildi. Irak’ta siyasi istikrara verdiğimiz önemi kaydettik. Irak’ta yuvalanmış terör örgütleriyle mücadele konusu ele alındı.

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