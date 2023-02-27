Bakan Çavuşoğlu: Madrid mutabakatı uygulanmadan İsveç'e evet diyemeyiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu, açıklamalarında şunları kaydetti;

Terörle ilgili endişelerimizin iki aday ülke (İsveç, Finlandiya) tarafından karşılaması gerektiğini söylüyoruz. Diğer müttefiklerimizin de katkıları ile Madrid'de üçlü bir mutabakat muhtırası imzaladık. Finlandiya ve İsveç ile beraber. O günden bu yana özellikle bu üçlü muhtıranın uygulanması konusunda maalesef İsveç tarafından tatmin edici adımlar gelmedi.

"İsveç'te bu faliyetlerin hepsi aynen devam ediyor"

Anayasa ve bazı kanunlarda özellikle terörle mücadele kanunlarında dğişiklik de yaptılar. Bu değişikliğin amacı mutabakat muhtırasında açıkça yer aldığı gibi terörizmin finansı, terör örgütüne insan devşirme ve terör propagandası gibi hukuka aykırı eylemlerin durdurulmasını amaçlıyor. Fakat bugün İsveç'te bu faliyetlerin hepsi aynen devam ediyor.

Biz bunu sadece kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik kabul edilemez hakaret, yakma eylemine bağlamıyoruz. O her zaman söylüyorum bir nefret suçudur, insanlık suçudur. Hangi dine, hangi kutsal kitaba yönelik olursa olsun bu eylemler kabul edilemez. Uluslararası toplum olarak bunlarla birlikte mücadele etmemiz lazım.

NATO üyeliği konusunda taahhütler var. Biz bu adımları görmeden İsveç'in NATO üyeliğine evet dememiz mümkün değil.