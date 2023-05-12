Bakan Çavuşoğlu: Atatürk'ün kurduğu parti bu hale düşmemeliydi

Bakan Çavuşoğlu'nun katılımıyla AK Parti Antalya İl Başkanlığı'nda rozet takma töreni düzenlendi. AK Parti İl Başkanı Ali Çetin, parti olarak Antalya'nın 19 ilçesinde köyünden mahallesine başarılı bir seçim süreci yürüttüklerini, Cumhur İttifakı'na katılımın her geçen gün arttığını kaydetti. Son birkaç ayda ciddi katılım olduğunu belirten Çetin, "8 bin 627 arkadaşımız üyelik müracaatı gerçekleştirdi ve AK Parti ailemizin birer ferdi oldular. Merkezdeki 5 ilçemizden 27 kişiye temsilen rozet takma töreni düzenledik" dedi.

'DEVLETÇİ HEMŞERİLERİMİZİ RAHATSIZ ETTİ'

Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu ise seçim atmosferi ve kampanya sürecinde hep birlikte çok çalıştıklarını anlatarak, "Sahada çalışırken Antalya için yaptıklarımızı da anlattık, yapılacakları da anlattık. Antalyalı hemşehrilerimiz ve Türkiye'de herkes dış politikaya büyük önem veriyor ve yakından takip ediyor. Ülkemizin dış politikasını da konuştuk. En çok da ülkemizin beka meselesini, güvenliğini, istikrarını konuştuk. Vatandaşlarımızın, özellikle Antalya'da hemşehrilerimizin karşımızdaki ittifakın HDP, PKK ile iş birliği yapması, el ele kol kola yürümesi, yurt dışına kaçan, Türkiye'de darbe girişimi yapıp, 251 vatandaşımızı şehit eden, 2 binden fazla vatandaşımızı yaralayan FETÖ'cülerin, yine Kılıçdaroğlu'nun aday olduğu ittifakın üyesi olması ve tüm terör örgütlerinin aynı anda bunları desteklemesi, diğer partilere, CHP ve İYİ Parti gibi partilere de oy veren Antalya'daki devletçi, milletini seven, milliyetçi olan hemşehrilerimizi rahatsız etti. Türkiye'de de böyle. Bu rahatsızlıklarını bize de söylemişlerdir" diye konuştu.

'CUMHUR İTTİFAKI'NA İLGİ VAR'

Son zamanlarda farklı partilerden çok sayıda istifalar olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Bizim partimize de büyük bir akım var. Cumhur İttifakı'na büyük bir ilgi var. Millet şunu biliyor; dünyanın içinden geçtiği zor dönemde Cumhurbaşkanımız ve Cumhur İttifakı ancak ülkenin istikrarını koruyabilir ve güçlendirebilir. Diğer ittifaka, açıklamalarına baktıkları zaman korkunç. Özellikle CHP'nin mitinglerinde, 'Dişe diş kana kan seninleyiz Öcalan' sloganları CHP'li kardeşlerimizi de rahatsız etmiştir. Atatürk'ün kurduğu parti bu hale düşmemeliydi. 'Atatürk ve arkadaşlarının kurduğu cumhuriyetten intikam alacağız' diyenler artık CHP'nin mitinglerinde yer alıyor. Halkımız bunu görüyor ve dolayısıyla partimize ilgi gösteriyor" dedi.

'12 MİLYONDAN FAZLA ÜYEMİZ İLE EN BÜYÜK AİLEYİZ'

AK Parti'nin üye sayısına da vurgu yapan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"12 milyondan fazla üyemiz ile en büyük aileyiz. Gençlik ve kadın kollarımızın üye sayısı bile ana muhalefet dahil birçok partinin üye sayısının üzerinde. Başkan teşkilatlarımızla, vatandaşlarımızla Antalya'da 285 bin üyemizin olduğunu söyledi Üyelerimizle, gönül veren kardeşlerimizle geleceğe yürüyeceğiz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını, 'Türkiye Yüzyılı', Türk dünyasının asrı yapmaya çalışacağız. Hoş geldiniz diyor, el ele, omuz omuza Antalya ve Türkiye için çalışmaya devam."

​Konuşmaların ardından Çavuşoğlu, AK Parti'ye yeni katılanlara rozetlerini taktı. (DHA)