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Bakan Bayraktar'dan 'Abdülhamid Han Sondaj Gemisi' paylaşımı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan BayraktarAbdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin birinci yıl dönümünde Akdeniz'de yeni görevine başlayacağını duyurdu.

09.08.2023 - 19:40 | | İHA
Bakan Bayraktar'dan 'Abdülhamid Han Sondaj Gemisi' paylaşımı

Bakan Bayraktar, Twitter hesabından Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin görüntülerini paylaşarak, "Arama üretim filomuza katılışının birinci yıl dönümünde Abdülhamid Han Sondaj Gemimiz Akdeniz'deki yeni görevine vira bismillah diyerek başlıyor. Pruvası neta, dümeni viya, rüzgarı da kolayına olsun" dedi.

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Bakan Bayraktar'dan 'Abdülhamid Han Sondaj Gemisi' paylaşımı

Bakan Bayraktar'dan 'Abdülhamid Han Sondaj Gemisi' paylaşımı