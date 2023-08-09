Bakan Bayraktar'dan 'Abdülhamid Han Sondaj Gemisi' paylaşımı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin birinci yıl dönümünde Akdeniz'de yeni görevine başlayacağını duyurdu.
09.08.2023 - 19:40 | | İHA
Bakan Bayraktar, Twitter hesabından Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin görüntülerini paylaşarak, "Arama üretim filomuza katılışının birinci yıl dönümünde Abdülhamid Han Sondaj Gemimiz Akdeniz'deki yeni görevine vira bismillah diyerek başlıyor. Pruvası neta, dümeni viya, rüzgarı da kolayına olsun" dedi.
Arama üretim filomuza katılışının birinci yıl dönümünde Abdülhamid Han Sondaj Gemimiz Akdeniz'deki yeni görevine vira bismillah diyerek başlıyor.— Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) August 9, 2023
Pruvası neta, dümeni viya, rüzgârı da kolayına olsun. pic.twitter.com/OeA7BHKBPO