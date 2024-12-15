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Bakan Bayraktar: Teröre asla geçit vermeyeceğiz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Batman'da yaptığı konuşmada, terörün onlarca yıldır Türkiye’yi bölmeye ve kalkınmayı engellemeye çalıştığını belirterek “Biz, teröre karşı saflarımızı sıkı tutacağız. Bu teröre asla geçit vermeyeceğiz, bölünmüşlüğe asla düşmeyeceğiz. Ve inşallah ülkemizi çok daha ileri bir seviyeye hep birlikte getireceğiz.” ifadelerini kullandı.

15.12.2024 - 13:50 |
Bakan Bayraktar: Teröre asla geçit vermeyeceğiz

BATMANLILARI KÜRTÇE SELAMLADI

Ak Parti Batman 8. Olağan İl Kongresinde konuşan Bakan Bayraktar, konuşmasına Kürtçe olarak “Baş göz üstüne geldiniz. Kongremiz hayırlı olsun. Batman’ı seviyoruz.” sözleri ile başladı.

Bakan Bayraktar: Teröre asla geçit vermeyeceğiz

TERÖRÜN HEDEFİ KALKINMA

Terörün onlarca yıldır kardeşliğe zarar vermek ve ülkeyi bölmek için çalıştığını ifade eden Bakan Bayraktar, “Terörün bir amacı da aynı zamanda bu ülkenin kalkınmasına engel olmak. Gabar'daki petrol 50 milyon yıldır oradaydı. Maalesef terörle uğraştığımız için terör o bölgede kol gezdiği aranamadı, aranamadığı için bulunamadı. Bugün Türkiye hamdolsun petrol üretiminde 120 bin varilin üzerinde çıkan bir ülke haline geldi.” dedi.

Bakan Bayraktar: Teröre asla geçit vermeyeceğiz

TERÖRE ASLA GEÇİT VERMEYECEĞİZ

Yaklaşık 3 bin bölge insanının Gabar'da çalıştığını belirten Bakan Bayraktar, “İşte terör, o kardeşlerimizin işi olmasın, aşı olmasın, umudu olmasın, hayali olmasın diye bize engel olmaya çalıştı. Biz teröre karşı saflarımızı sıkı tutacağız. Bu teröre asla geçit vermeyeceğiz, bölünmüşlüğe asla düşmeyeceğiz. Ve inşallah ülkemizi çok daha ileri bir seviyeye hep birlikte getireceğiz.” ifadelerini kullandı.

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