Bakan Bayraktar: Son yıllarda yaptığımız çalışmalarla vatandaşımıza ümit olduk

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bakanlık personeli ile bayramlaştı. Bakanlık yemekhanesinde gerçekleştirilen bayramlaşmaya ilgili kuruluşların çalışanları da katıldı.

Bakan Bayraktar, büyük bir enerji ailesi olduklarını belirterek, son bir yılda hedeflenen konularda önemli adımlar attıklarını söyledi. Bayraktar, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını bitirilmesinin kendileri için bir Kızılelma olduğunun altını çizerek, ekonomide daha güçlü olmak için dışa bağımlılığı bitirmek gerektiğini ifade etti.

Onun için Gabar'da petrol üreten, Sakarya Gaz Sahası'nda yeni keşiflerle üretimi arttıran bir Türkiye olduğunu kaydeden Bayraktar, vatandaşlara 7/24 elektrik, doğal gaz ve akaryakıt ulaştırmak için büyük çaba sarf ettiklerini dile getirdi. Bayraktar, arz güvenliğinde sıkıntı olduğunda gündeme geldiklerini anlatarak, "Yaptığımız işin, böyle bir nankör tarafı var ama hamdolsun özelikle son yıllarda yaptığımız çalışmalarla ülkemizde birçok insana, vatandaşımıza adeta ümit olduk. Herkes artık bizlerin Gabar'daki çalışmalarından heyecan duyuyor, orayı yakın bir şekilde takip ediyor" dedi.

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'GÖRÜNMEYEN KAHRAMANLARA HAKSIZLIK YAPMAYIN'

Zaman zaman farklı kesimlerden eleştiri aldıklarını, yaptıkları işin hafife alındığını söyleyen Bayraktar, "'Her seçim döneminde bunlar petrol bulurlar, gaz bulurlar' deniyor. Biz siyasiler olarak bu tarz eleştirilere hazırız, açığız. Ama eleştirileri yapanlara şunu söylüyorum; burada çalışan binlerce insana, görünmeyen birçok kahramanın emeğine haksızlık yapmayın" diye konuştu.

Bayraktar, yaz ayına girdiklerini ve elektrik talebinin mevsime bağlı olarak artacağına işaret ederek, "45 dereceyi aşan yerler olacak. Arkadaşlarımız, iletim şebekesinde, dağıtım şebekesinde birçok yerde 7/24 çalışmaya devam edecekler. Onların bu emeklerine karşı haksızlık etmeyin" dedi.

Bayraktar, çalışma arkadaşlarına emeklerinden dolayı teşekkür ederek Kurban Bayramlarını tebrik etti.