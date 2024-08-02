Bakan Bayraktar: Mavi Vatan bizim denizlerdeki destanımız olacak

Türkiye’nin en modern derin deniz sondaj gemisi olan Abdülhamit Han, 2021 yılı Mayıs ayında Taşucu Limanı’na geldi. Akdeniz’de arama amaçlı kuyu sondajları yapan 7’nci nesil sondaj gemisi, Karadeniz’de Sakarya Doğal Gaz Sahası’nın geliştirilmesi ayrıca Karadeniz’deki diğer lokasyonlarda arama kuyuları kazılması amacıyla Karadeniz’e doğru yola çıktı.

Kulesi Söküldü

Çanakkale ve İstanbul boğazlarındaki köprülerin yükseklikleri nedeni ile geminin 112 metre olan kulesi, İzmir Aliağa’da söküldü. Kulenin 56 metrelik kısmının sökülmesinin ardından Abdülhamit Han, İstanbul Boğazı’na geldi. İstanbul Boğazı’nda gemiye çıkan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, gemide yürütülen faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi aldı. Gemi personeli ile de bir araya gelen Bayraktar, Abdülhamit Han’ı Karadeniz’e uğurladı.

Dünyanın En Gelişmiş Filolarından

Gemide gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Bayraktar, 2016 yılında hayata geçen Milli Enerji ve Maden Politikası doğrultusunda milli imkan ve kabiliyetlerle petrol ve doğal gaz aramacılığına başladıklarını söyledi. Bayraktar, Bugün Türkiye’nin dünyanın en gelişmiş filolarından birine sahip olduğunu ifade ederek bu gemilerle 2020 yılında Sakarya Gaz Sahası’nda Cumhuriyet tarihinin en büyük doğal gaz keşfini yaptıklarını belirtti.

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Üretimi Çok Hızlı Arttırmamız Lazım

Sakarya Gaz Sahası’nda günlük 5 buçuk milyon metreküp üretim ile yaklaşık 2,4 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacının karşılandığının altını çizen Bayraktar, “Sakarya Gaz Sahası’nın üretimini çok hızlı bir şekilde arttırmamız lazım. 2025 yılının ilk çeyreğinde hedefimiz bu 5 buçuğu 10 milyon metreküpe yani neredeyse 5 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını karşılayacak hale getirebilmek.” dedi.

Yüzer Üretim Tesisi

Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın satılan alınan bir yüzer üretim tesisinin Türkiye’ye geleceğini açıkladığını anımsatarak “Oradan da 10 milyon metreküplük yani yine bir 5 milyon hane halkına yetecek doğal gazı üreteceğiz 2026 yılı içerisinde. Dolayısıyla 10 milyon hane halkının ihtiyacını biz kendi gazımızla Karadeniz'de üretmiş olacağız.” diye konuştu.

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Mavi Vatan Destanımız Olacak

Petrol ve doğal gaz aramacılığında ilk lokasyonlarının Akdeniz olduğunu anımsatan Bayraktar, “Akdeniz'den asla vazgeçmiş değiliz. Birileri gibi Mavi Vatan’a masal gibi yaklaşmıyoruz. İnşallah Mavi Vatan bizim denizlerdeki destanımız olacak. Zira Akdeniz'de de çok ümitvar olduğumuz lokasyonlar da var. Şu ana kadar burada keşif olabilecek keşif diyebileceğimiz ekonomik anlam ifade eden bir şey, bir faaliyetimiz olmadı ama bundan sonra tespit ettiğimiz lokasyonlarda Akdeniz'de aktif olmaya devam edeceğiz. Elbette ki bununla ilgili de planlamalarımızı 2026 yılı için yapıyoruz.” dedi.

Filonun En Modern Gemisi

Türkiye’nin doğal gaz ve petrol aramacılığı için oluşturduğu filonun en modern gemisi olan Abdülhamit Han, Güney Kore’de Daewoo tersanesinde üretildi. 239 metre boya, 42 metre genişliğe, 19 metre borda yüksekliğine sahip geminin 112 metrelik kule yüksekliği bulunuyor. 12 bin 120 metre derinliğe kadar sondaj yapabilen gemi, boğaz geçişini tamamladıktan sonra Filyos Limanı’na gidecek ve burada kule montajı yapılacak. Gemi, ardından da Sakarya Gaz Sahası’nda sondaj çalışmalarına katılacak.

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