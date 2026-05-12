Bakan Bayraktar: 2026 rüzgârın yılı olacak

Haberin Devamı

Her yıl en az 2 bin megavatlık YEKA yarışmaları düzenlemeye devam edeceklerini belirten Bakan Bayraktar, “2026 yılı adeta rüzgârın yılı olacak. Zira YEKA yarışmalarının bin 500 megavatlık kısmı rüzgâr olacak.” dedi. Bakan Bayraktar, 15. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi’nin (TÜREK 2026) açılış programına iştirak etti.



ÇOK KATMALI STRATEJİ



İçinde bulunulan dönemde belirsizliklerin arttığını, krizlerin süreklilik kazandığını ve enerji arz güvenliğinin ülkelerin en temel önceliği haline geldiğini ifade eden Bakan Bayraktar, “Enerjide dışa bağımlılığı azaltan, arz güvenliğini önceleyen, yerli ve yenilenebilir kaynaklarını en üst düzeyde değerlendiren ve aynı zamanda çevreyle uyumlu bir enerji dönüşümünü hayata geçiren çok katmanlı bir strateji yürütüyoruz. Bugün hamdolsun Türkiye, enerji arzında bir sıkıntı yaşamayan ülkelerden biri” dedi.







ELEKTRİK ÜRETİMİNDE YAKLAŞIK YÜZDE 11’LİK PAY



Bakan Bayraktar, Türkiye’nin enerji dönüşümünün merkezinde elektriğin, elektriğin merkezinde ise yenilenebilir enerjinin yer aldığına işaret etti.

2005 yılında toplam kurulu gücün yalnızca yüzde 33’ünün yenilenebilir kaynaklardan oluştuğunu kaydeden Bakan Bayraktar, “Bugün ise Türkiye’nin toplam kurulu gücü 125 bin megavatı aşmış durumda ve bunun yaklaşık yüzde 63’ü yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşuyor. Bu başarının en önemli ayaklarından biri, elbette ki rüzgâr enerjisi. 2005 yılında sadece 20 megavat olan rüzgâr kurulu gücümüz, bugün 15 bin megavatı geçmiş durumda. 2025 yılında gerçekleşen 393 milyar kilovatsaatlik toplam elektrik üretimimizin içinde rüzgar santralleri, yaklaşık yüzde 11’lik bir paya sahip. Yıllık 34,5 milyar kilovatsaatlik elektrik üretimi ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştık.” bilgisini paylaştı. Bakan Bayraktar, rüzgâr türbinlerinin, Türkiye’nin enerji bağımsızlığının en güçlü sembollerinden biri haline geldiğini kaydetti.



500 ÜRETİCİ VE 50 BİN İSTİHDAM



Bugün Türkiye’de rüzgâr türbinlerinde yüzde 60’ın üzerinde yerlilik oranına ulaştıklarını ifade eden Bakan Bayraktar, “Kule, jeneratör ve kanat üretiminde ise yüzde 70’in üzerine çıktık. Kulelerden jeneratörlere, kanatlardan döküm ekipmanlarına kadar çok geniş bir üretim kabiliyeti oluşturduk. 2014 yılında yalnızca 27 üreticiye sahip olduğumuz yenilenebilir enerji sanayinde bugün 500 yerli üretici faaliyet gösteriyor. Alt tedarikçileri de buna ilave ettiğinizde, yaklaşık 50 bin vatandaşımıza yeşil istihdam sağlıyoruz. Bugün artık sadece enerji tüketen değil; teknoloji geliştiren, ekipman üreten ve bunu ihraç eden güçlü bir Türkiye var.” dedi.

Haberin Devamı







YEŞİL İLETİM ALTYAPISINA 30 MİLYAR DOLAR YATIRIM



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu 2035 hedefi doğrultusunda Türkiye’nin rüzgâr ve güneş kurulu gücünü toplam 120 bin megavata çıkarmayı hedeflediklerini ifade eden Bakan Bayraktar, iletim altyapısını büyüteceklerini ve daha dirençli hale getireceklerine işaret etti. Bakan Bayraktar, “2035 yılına kadar yeşil iletim altyapısına yaklaşık 30 milyar dolar yatırım gerçekleştireceğiz. Bunun yanında enterkonneksiyon kapasitemizi artırarak Türkiye’yi bölgesel enerji ticaretinin merkezi haline getirmeyi de hedefliyoruz.” dedi.



YEKA’DA BİN 500 MEGAVATLIK RÜZGÂR



Bugüne kadar toplam 7 bin 800 megavatlık YEKA yarışması gerçekleştirdiklerini anımsatan Bakan Bayraktar, “Önümüzdeki dönemde de her yıl en az 2 bin megavatlık YEKA yarışmaları düzenlemeye devam edeceğiz. 2026 yılı adeta rüzgârın yılı olacak diyebiliriz. Zira YEKA yarışmalarının bin 500 megavatlık kısmı rüzgâr olacak.” açıklamasını yaptı.



4 AYRI ‘OFFSHORE’ SAHASI BELİRLEDİK



Bakan Bayraktar, “Önümüzdeki dönemin en stratejik başlıklarından biri de deniz üstü yani ‘offshore’ rüzgâr enerjisi olacak. Ülkemiz bu alanda çok önemli bir potansiyele sahip. Bakanlık olarak Saros Körfezi, Gökçeada, Bozcaada ve Edremit açıklarında dört ayrı ‘offshore’ sahası belirledik. İzin süreçlerinin tamamlanmasının ardından Türkiye’nin ilk deniz üstü rüzgâr YEKA yarışmasını gerçekleştireceğiz. 2035 yılına kadar ‘offshore’ rüzgârda 5 bin megavatlık kapasite hedefliyoruz.” dedi.



DÜNYAYA ÖNEMLİ MESAJLAR VERECEĞİZ



Kasım ayında Türkiye’de düzenlenecek BM İklim Değişikliği 31. Taraflar Konferansı’nın (COP31) büyük bir önem taşıdığına vurgu yapan Bakan Bayraktar, “Rüzgârdan güneşe, nükleer enerjiden verimliliğe kadar birçok başlıkta iddialı hedeflerle Antalya’dan dünyaya önemli mesajlar vereceğiz. Yeni enerji mimarimiz ile uyumlu olacak şekilde iş birliği fırsatlarını değerlendirecek ve çeşitli anlaşmalara imza atacağız.” ifadelerini kullandı.



SIFIR ATIK FESTİVALİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan tarafından 2017’de başlatılan Sıfır Atık inisiyatifinin küresel bir markaya dönüştüğünü ifade eden Bakan Bayraktar, şunları kaydetti: “Enerji verimliliği de aslında bu inisiyatif kapsamında önemli bir yer tutuyor. Bakanlık olarak enerji verimliliğinde, önce ulusal ardında da uluslararası bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Bu kapsamda enerji verimliliği ile Sıfır Atık yaklaşımını ortak bir toplumsal dönüşüm vizyonunda buluşturacak Sıfır Atık Festivali’ni hayata geçireceğiz. Saygıdeğer Hanımefendi’nin himayelerinde, Bakanlığımız ve Sıfır Atık Vakfı’nın iş birliğinde gerçekleştireceğimiz festivalin teması ‘Enerjide Verimlilik, Gelecekte Dönüşüm’ olacak. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızı, gençlerimizi ve sektör temsilcilerimizi 4-7 Haziran arasında Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilecek bu önemli organizasyona davet ediyorum.”