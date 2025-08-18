Bakan Bak: Ülkemizde geleneksel sporlarda çok büyük yatırımlar var

Haberin Devamı

Malazgirt Zaferi'nin 954. yılı kutlamalarının hazırlıkları devam ediyor. 22-26 Ağustos tarihlerinde Ahlat ve Malazgirt'te düzenlenecek etkinlikler öncesinde Okçular Vakfı'nın Okmeydanı'nda bulunan tesisinde basın toplantısı düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenecek 'Anadolu'nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Programı'nın tanıtım toplantısına Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın yanı sıra Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş ve Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Başkanı Dr. Hakan Kazancı katıldı.

'ÜLKEMİZİN MİLLİ, MANEVİ DEĞERLERİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR SÜREÇ YÜRÜTÜLMEKTE'

Gençlik Ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “Tabii Okçular Vakfına teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz. 9'ncu yıl bu yıl. Bu organizasyonun öncülüğünü yapıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde gerçekten gençlerimiz için ve ülkemizin milli, manevi değerleri için çok önemli bir süreç yürütülmekte. Biz Gençlik ve Spor Bakanlığımız buraya binlerce gencimizle katılıyoruz. Oradaki etkinliklerde yer alıyoruz. Civar illerdeki gençlerimizin ve bu etkinlik haftası boyunca birlikte oluyoruz. Onun dışında da orada inşa ettiğimiz gençlik kampımızla her yıl binlerce gencimizi yine oraya getiriyoruz. Ben de geçen Bitlis'teydim. Ahlat'ı da ziyaret ettim. Oradan gençlik kampında bulunan 400 gencimizle sohbet etme fırsatı da bulduk. Gerçekten çok etkileyici, tarihin köklerini Türklerin Anadolu'ya yerleşmesinin işareti olan 1071 Malazgirt zaferi, Sultan Alparslan'ın başarısı. Bizans ordusunu, Doğu Roma ordusunu yenmesi, onun ardından Anadolu'nun kapılarının Türklere açılması ve bugüne kadar gelen süreç içerisindeki yaşanan bütün değerleri gençlerimize aktardığımız bir ortam. Tabii bu arada ülkemizde de bu özellikle geleneksel sporlarda çok büyük yatırımlar var. Etnospor Başkanlığı vasıtasıyla bizim geleneksel güreşler, geleneksel atçılık, geleneksel okçuluk başta olmak üzere kurduğumuz federasyonlarla da gerçekten gençlerimizin tarihi ve kültür bağlarını yaşattıklarını görüyoruz ve gerçekten giderek artan bir süreç var" dedi.

'MALAZGİRT ZAFERİNİ 9 YILDIR COŞKUYLA KUTLUYORUZ'

Bakan Bak, “Bu uğurda şehit olmuş kişilerin, Sultan Alparslan'ın Ahlat'taki mezarlıkta yatan binlerce Selçuklu askerinin ve o süreçte yaşanan o dönemin en önemli şehirlerinden birisi olan Ahlat'ın ihya edilmesi, Kültür Bakanlığımızın buradaki kazılarını arttırarak gündeme getirdiği pek çok olay gerçekten bizleri etkiliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu önderliği gerçekten çok çok önemli. Çünkü daha önceki törenler normal seviyede giden törenlerdi. Ama bu tören son 9 yıldır törenlerin bir ulusal bir coşkuya dönüşmesi Sayın Cumhurbaşkanımızın ve devlet büyüklerimizi oraya gitmesi, orada gençlerin gelmesi, oradaki yaşanan süreç gerçekten çok çok etkileyici ve bunun bir yönüyle biliyorsunuz diğer süreçte bizim açımızdan Çanakkale. Biz de bu yıl 110 bin gencimizi Çanakkale'yi de götürüyoruz. Dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bütün gençlik kamplarımızda ve yaptığımız çalışmalarda gençlerimizi bu milli manevi değerleri yaşanmış tarihten ders yaşatılan tarih bir özümsemiş gençler olarak genç oraya gidiyor gördüklerini kendisi arkadaşına, ailesine aktarıyor ve bu silsile şeklinde devam ediyor. Dolayısıyla biz bunları çok önemsiyoruz bizim için çok önemli. Hakikaten tarihini bilen, tarihinden dersler almış değerler kazanmış gençlerimizle beraber geleceğe doğru yürüyoruz. Bunun adımları da zaten gözüküyor. Özellikle Okçular Vakfı'na teşekkür ederiz" dedi.

'HERKESİ AHLAT'A MALAZGİRT'E BEKLİYORUZ '

Bak, “Burası bizim gençliğimizin gençliği, büyüdüğümüz yer, buranın oluşumunda da gerçekten katkısı olan insanların bir tanesi benim aynı zamanda ama dediğim gibi buraya çok emek verildi, çok güzel işler yaptılar. Önceki dönem başkanımız Ayder Yıldız ve diğer yöneticiler bu süreci başlattılar. Bayrağı Hüseyin kardeşimiz devraldı. Bana göre güzel bir süreç devam ediyor. Bunu arttırarak devam edeceğiz. Biz gençlik kamplarımıza oradaki Ahlat Gençlik kampımızda. Gerçekten gençlerimizin o süreci heyecanla gördüklerini görüyoruz. Yine Malazgirt'te Muş'ta ortaya çıka organize edilen pek çok etkinlik de işte federasyon başkanını ifade ettiği gibi atlı okçuluk kökleri gibi pek çok oyunları oynanması gençlerimizin o çadırlarda, sohbetlerle, tarihi sohbetlerle bir arada olması gerçekten çok çok kıymetli. Herkesi biz Ahlat'a davet ediyoruz. Sadece bu hafta değil. Her zaman insanlarımızın, gençlerimizin oraya gitmesini arz ediyoruz. Gerçekten çok gezilmeye değer bir Ahlatı, Bitlis Malazgirt'i gezilmeye değer yerler. Biz de Cumhurbaşkanımızın himayesindeki bu etkinliğin tanıtımı için bir araya geldik. Önümüzdeki hafta orada olacağız. 22-26 Ağustos tarihleri arasında birlikte güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Gençlerimizi bekliyoruz. Vatandaşlarımızı bekliyoruz. Bu sürece katkı veren herkese teşekkür ediyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak, Kültür ve Turizm Bakanlığımızda da gerçekten burada çok güzel bir sinerji oluşturduk. Onların da oradaki tarihi dokunun tanıtılmasında, kazıların sürdürülmesinde ilginin oraya çekilmesini çok çok kıymetli. Ayrıca biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı'nın külliyesi var orada. Gerçekten Milli Eğitim Bakanlığıyla ve Gençlik Spor Bakanlığı bizi orada gençlerimizi oradaki faaliyetler için götürüyoruz. Orada da güzel bir ortam var. Orada da çalışmalarını yürütüyorlar. Herkesi Ahlat'a Malazgirt'e bekliyoruz" dedi.

'EL SANATLARIMIZI, YÖRESEL VE KÜLTÜREL DEĞERLERİMİZİ TANITIYORUZ'

Kültür Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, “Malazgirt Zaferi'ni anma programında biz de Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak el sanatlarımızı, yöresel ve kültürel değerlerimizi tanıtıyor. Yunus Enstitümüzün atölye çalışmalarıyla gençlerimize orada unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarımızı ve kültür odaklarımızı tanıtmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda sohbet çadırlarımız olacak. Tarihi ana şahitlik etmiş birçok hocalarımızla birlikte güzel bir çalışma programı oluşturacağız" dedi.

'MALAZGİRT VE AHLAT'TA EŞ ZAMANLI GERÇEKLEŞTİRECEĞİMİZ ETKİNLİKLER OLACAK'

Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş, “Bundan tam dokuz 954 yıl önce Sultan Alparslan ve şanlı ordusu karşılarında kendilerinden katbekat üstün olan düşman ordusuna karşı tarihi bir zafer elde ederek Anadolu'nun kapılarını bizlere açtık. O tarihten sonra milletimize vatan olan bu topraklarda adeta bin yıllık medeniyetimizin temelleri atılmış oldu. Bu vesileyle ben bu toprakları bize emanet eden şehitlerimizi minnetle şükranla anıyorum. 22-26 Ağustos 2015 tarihlerinde Malazgirt ve Ahlat'ta eş zamanlı olarak gerçekleştireceğimiz etkinlikler kapsamında bu hatırlatma vazifesinin yanında sporun, kültürün ve tarihin bir arada olacağı önemli etkinlikler olacak. Burada etkinliklerden bahsedersek okçuluk, atlı okçuluk, güreş, atlı cirit gibi geleneksel sporlarımızın yanı sıra kurmuş olduğumuz çadırlar ve obalarda kültürel etkinlikler bu yıl ilk defa Türk Yıldızları gösterileri ve Türkiye atlı okçuluk finalleri, aynı şekilde Sultan Alparslan geleneksel okçuluk açık hava turnuvası gibi etkinlikler olacaktır" dedi.