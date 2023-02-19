Bakan Akar'dan 'sınırlardan sığınmacı akını' iddialarına sert tepki

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 11 ili etkileyen "asrın felaketinin" hemen ardından "Depremde ağır hasar gören Hatay'a Suriyeli sığınmacı akını olduğu" ve "Sınırlardan kitle halinde geçişlerin yaşandığı" iddiaları özellikle sosyal medyadaki bazı hesaplar tarafından servis edilmeye başlandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile sınır hattında karadan ve havadan incelemelerde bulundu, sınırın sıfır noktasındaki hudut karakollarında denetlemelerde bulundu.

İlk olarak Yayladağı Sınır Kapısı'na giden Akar buradaki faaliyetleri yerinde gördü. Kapıdaki gümrük muhafaza yetkililerine "Suriyeli sığınmacı" iddialarını hatırlatan Akar'a görevliler, "Buradan herhangi bir giriş yok. Aksine, kaldıkları yerler zarar gören Suriyelilerin topraklarına tek yönlü olarak kesin dönüşleri var" yanıtını verdi.

Bakan Akar daha sonra Şehit Sözleşmeli Er Mustafa Uygun Hudut Karakolu'na geçerek inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Hudut tekmili de alan Akar, faaliyetlere ilişkin brifingi dinledi, talimat verdi. Akar'ın "Sığınmacıların Türkiye'ye geçişlerinin arttığı" iddiasını hatırlatması üzerine hudut bölük komutanı ile hudut karakolu komutanı "Sorumluluk sahamızın tamamı termal kameralar, insansız hava araçları ile 7/24 esasıyla izlenmektedir. Hudutta bir hareketlilik yok. Şu anda herhangi bir geçiş teşebbüsü söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.

"Ne sınır kapısından ne de sınır hattından geçiş var"

Bakan Akar buradaki inceleme ve denetlemelerinin ardından sınır hattının sıfır noktasındaki 1100 rakımlı Denizgören Hudut Karakolu'na geçti.

Karakola gelişinde ve gözetleme kulesinde hudut tekmili alan Akar, herhangi bir yasa dışı geçiş teşebbüsünün olup olmadığı sorusuna "Hayır" yanıtı almasının ardından, faaliyetlere ilişkin brifing aldı, talimat verdi.

Söz konusu iddiaları hatırlattığı bölge köylerindeki vatandaşlar ve muhtardan da aynı karşılığı alan Akar, şunları söyledi:

"Bazı fitne fesat yuvaları 'sınırlardan sığınmacı akını' olduğuna dair iddiaları ortaya attılar. Bu iddialar tamamen gerçek dışıdır. Ne sınır kapısından ne de sınır hattından geçiş var. Konuyla ilgili yetkililerden bilgi aldık, yerinde incelemelerde bulunduk. Türkiye'ye yoğun geçiş olduğu iddiasının aksine tek yönlü yani Türkiye'den Suriye'ye doğru Suriyeli vatandaşların geçtiğini ifade ettiler. Depremde ailesini, kaldıkları yerleri kaybeden Suriyeli kardeşlerimizin kendi topraklarına gönüllü olarak döndüklerini belirttiler. Depremden sonra 10 bin 633 Suriyeli topraklarına gönüllü olarak dönmüştür. Dolayısıyla aldığımız bilgiler kapsamında, kitle halinde ne hudutlardan ne de sınır kapılarından ülkemize geçiş söz konusudur."

Güreş alanında çadır kent

Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, depremin yıkıcı etkisinin nispeten daha az yaşayan, Antakya’dan gelen depremzedeleri misafir eden Yayladağı merkezinde de incelemelerde bulundu.

Kaymakam Ömer Faruk Gökçe ve Belediye Başkanı Mehmet Yalçın ile ilçe merkezindeki durumu inceleyen Akar, depremzedelerin kaldığı Yayladağı Belediyesine ait Devrent Tesislerine de gitti.

Buradaki Yayladağı Belediyesi Mustafa Sayın Aba Güreşi Alanında kurulan çadır kentteki vatandaşlarla sohbet eden, taleplerini dinleyen Bakan Akar'a vatandaşlar, gösterdiği yakın ilgiden dolayı teşekkür etti. Vatandaşlar, "Allah devletimize zeval vermesin", "Allah sizleri başımızdan eksik etmesin" ifadelerini kullandı.

Çadır kent çıkışında bir kadın "Hep sizi görmek istiyordum. Allah sizden razı olsun" diyerek Bakan Akar'a sarılırken, geçmiş olsun dileklerini ileten Akar da, "Acımız, kederimiz büyük. Bu yaraları sarmak için ilk günden itibaren asil milletimizle birlikte omuz omuza çalışarak tek yumruk, tek yürek olarak inşallah tüm bu sıkıntıların üstesinden gelecek, yaralarımızı saracağız" diye konuştu.

Bakan Akar daha sonra depremde evleri yıkılmasının ardından Yayladağı'ndaki akrabalarının yanına yerleşen Balcı Ailesi'ni de ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.