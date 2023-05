Bakan Akar: Bizim yaptığımız operasyonlar sadece teröristlere karşı

Milli Savunma Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Hulusi Akar ve TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen '60 yıllık Hayalimiz Efsanenin Doğuşu TOGG' seminerine katıldı. Burada konuşan Bakan Akar, "Dünyada birçok devlet Türkiye'den çok şey bekliyor. Bugüne kadar da biz onlarla ilişkilerimizi gayet güzel götürdük. Onların haklı davalarının da arkasında olduk. Olmaya devam ediyoruz. Libyalı kardeşlerimiz var. Azerbaycan Türk'ü var. Orta Asya'dan kardeşlerimiz var. Dolayısıyla sadece kendimiz için değil başta Kıbrıs olmak üzere tüm dost, müttefik kardeşlerimiz için ve dünya barışına katkı sağlamak için çalışmamız lazım. Bizim sorumluluklarımız var" diye konuştu.

'MEHMETÇİĞİN NEFESİ TERÖRİSTLERİN ENSESİNDE'

Terör konusuna değinen Akar, "Dışarıdaki bazıları ülkemizin büyümesine engel olmak için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Bu engellerden biri de nedir? Terör. Terör bir maşadır. Teröristler maymundur. Teröristler kukladır. Teröristlerin aklı fikri yoktur. Onlar robottur. Efendileri ne derse onu yaparlar. Efendileri bunları, Türkiye'yi yavaşlatmak için buraya gönderdiler. Teröristler buraya geldiler ve belalarını buldular. Teröristler şimdi de Türkiye'yi terk ettiler, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyine gittiler. Orada eylem yapmaya çalışıyorlar. Fakat Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Bunları Irak'ta takip ettik. Oradaki kamplarını, barınaklarını, sığınaklarını, korunaklarını, inlerini, mağaralarını tek tek bulup onları başlarına yıktık. Onları oraya gömdük. Bunlar Suriye'nin kuzeyinde, bir terör koridoru sevdasına kapıldılar. Böyle bir hayale kapıldılar. Artık o koridorun sonunun ne olacağını bilemiyoruz. Fakat biz buna müsaade etmeyeceğimizi ilk andan itibaren söyledik" ifadelerini kullandı.

'TÜRKLER VE KÜRTLER KARDEŞTİR'

Kürtler ile Türklerin yüzyıllarca beraber yaşadığını söyleyen Akar, şöyle konuştu:

"Bizim yaptığımız operasyonlar sadece teröristlere karşı. Fakat bazıları bu yaptığımız operasyonları sanki Kürt kardeşlerimize yapıyormuş gibi fitne ve fesat soktular. Bu yalandır, iftiradır, alçaklıktır. Bizim Kürt kardeşlerimizle hiç bir zaman bir problemimiz olmadı. Türkler ve Kürtler kardeştir. Biz yüzyıllarca beraber yaşadık. Omuz omuza vermek suretiyle milli mücadeleyi yaptık. Dolayısıyla bunlar aramıza ne kadar nifak sokmaya çalışırlarsa çalışsınlar başarılı olamayacaklar. Bir ve beraber olacağız. 85 milyon ayrılmayacağız."

'AKILLI TELEFONLARIN YAŞADIĞI DÖNÜŞÜMÜ ŞU AN OTOMOBİL SEKTÖRÜ YAŞIYOR'

TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş ise, "Bize fayda ve rahatlık sağlayan teknolojinin hayatımızın her alanında olması gerektiğine inanıyoruz. Kullanıcıların temelde beklentileri her şeyden önce değişiyor. İster istemez otomobiller de daha fazla akıllanıyor. Otomobiller, seyahat edenlere A'dan B'ye gitmenin ötesinde bir tecrübe sağlıyor. Akıllı telefonların yaşadığı dönüşüm şu an otomobil sektörü de yaşıyor. Biz bunu gördüğümüz için otomobilden daha fazlasını yapmak için yola çıktık. Bunu yaparken de dünyada yeni akıllı cihaz üreticileri ortaya çıkmaya başladı. Artık bir işi 150 senedir yapmanın o kadar da büyük bir avantaj olmadığını görüyoruz. İş birliğine daha fazla inananların yeni oyunda daha başarılı olduklarını görüyoruz" dedi.