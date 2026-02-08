Bahçelievler’de hamsi coşkusu: 5 ton hamsi vatandaşlarla buluştu

Haberin Devamı

Bahçelievler Belediyesi, 5’inci Geleneksel Hamsi Festivali’ni Bahçelievler Hükümet Konağı önünde gerçekleştirdi. Festival kapsamında toplam 5 ton hamsi vatandaşlara ikram edilirken, yağmurlu havaya rağmen balık ekmek almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.

Etkinlikte Karadeniz kültürü de ön plana çıktı. Katılımcılar, Kemençe şovu ve Karadeniz Halk Oyunları Gösterisi ile eğlenceli anlar yaşarken, festival alanı adeta bir şenlik havasına büründü.

Festivalde bizzat vatandaşlara hamsi dağıtan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, amaçlarının hemşehrilerini mutlu etmek olduğunu belirtti. Başkan Bahadır, “Yağmurlu bir İstanbul gününde böyle bir festival tam da hamsiye uygun oldu. Burada 5 ton hamsi dağıtacağız. Amacımız sadece Karadeniz kültürünü yaşatmak değil, çocuklarımızı ve komşularımızı mutlu etmek. Bir Bahçelievler Belediye Başkanı olarak bunu yapmak istiyorum” dedi.

Festival, hamsi ikramının yanı sıra Karadeniz kültürünü yaşatan etkinliklerle vatandaşlara unutulmaz bir gün yaşattı. Katılımcılar, hem lezzetli balık ekmeklerin tadını çıkarırken hem de eğlence dolu gösterilerle keyifli vakit geçirdi.