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Bahçede 30 kuruş, marketlerde kilosu 13 lira! Tonlarcası dere yatağına döküldü

Adana’nın Kozan ilçesinde bahçede 30 kuruşa satılan Enter Donat cinsi tonlarca ürün dere yatağına döküldü.

04.12.2023 - 09:39 | | ADANA (İHA)
Bahçede 30 kuruş, marketlerde kilosu 13 lira! Tonlarcası dere yatağına döküldü

Kozan ilçesinde dere yatağına dökülen tonlarca limon görenleri hayrete düşürdü. Zincir marketlerde kilosu 12.50 kuruş ila 9.90 TL arasında satılan ve üreticilerin tarlada 30 kuruşa satamadığını iddia ettiği limon para etmeyince dere yatağına döküldü.

Deliçay’a dökülen tonlarca limon görenleri üzdü. Dronla görüntülenen Deliçay limon çöplüğüne dönerken, çevrede limonu gören bazı vatandaşlar limonları toplayıp bedava mahallelerinde dağıtacaklarını belirtti.

3 Aralık günü römorklarla Deliçay’a dökülen tonlarca limonun kim ya da kimler tarafından döküldüğü bilinmezken, farklı bölgelere tonlarca limon döküldüğü ve çürüdüğü de görüldü. Çevre sakinleri bölgeye yaklaşık 20 tona yakın limonun döküldüğünü iddia ediyor.

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