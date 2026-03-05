Baharın habercisi son cemre düştü mü? 2026 cemre tarihleri

Haberin Devamı

Baharın habercisi son cemre de düştüğünde, doğa tamamen ısınmaya başlayacak. Mart ayının başında arama motorunda sık araştırılanlar arasında ‘Cemre düştü mü?’ sorusu yer alıyor; peki cemre nedir ve toprağa düştü mü?



BAHARIN HABERCİSİ CEMRE NEDİR?



İlkbahar'ın yaklaşmasıyla Şubat’ın sonlarında ilk cemre düştü ve bahar için geri sayım başladı. Bharın müjdeleyicisi cemre; birer hafta arayla havaya, suya ve toprağa düşen sıcaklık artışı olarak biliniyor.

Cemre düşmesi, nevruzun yaklaştığını gösterirken Şubat’ın sonlarında ilk cemrenin düşmesiyle bahar için geri sayım başlıyor. Son cemre toprağa düştüğünde ise baharın geldiği resmen kabul ediliyor. Peki, 2026 yılında son cemre ne zaman düşecek?



SON CEMRE DÜŞTÜ MÜ? NE ZAMAN DÜŞECEK?



Hava sıcaklığının yükselmeye başladığının göstergesi olan cemrelerden ilki, 19-20 Şubat'ta havaya düştü.

Suya düştüğüne inanılan ikinci cemre ise 26-27 Şubat tarihinde düşerken gözler son cemrenin ne zaman düşeceğine çevrildi. Son cemre ise 5-6 Mart tarihinde toprağa düşerek baharın gelişi kabul edilecek.