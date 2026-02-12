GAZETE VATAN ANA SAYFA
Bağcılar'da göz gözü görmedi: İmalathanede yangın çıktı!

12.02.2026 - 07:36
Yunus Emre Dağdelen
Yunus Emre Dağdelen
İstanbul'un Bağcılar ilçesinde bir binanın en üst katında yer alan karton bardak imalathanesinde yangın çıktı. Alevlerin bir anda sardığı binadan çıkan duman sonrası adeta göz gözü görmedi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde zarar meydana geldi.

15 Temmuz Mahallesi 1481 Sokak'taki 4 katlı binanın en üst katındaki karton bardak imalathanesinde saat 00.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek iş yerinin tamamını sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde zarar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

