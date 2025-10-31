Bağcılar’da binanın bodrum katında patlama meydana geldi: Yaralılar var

Olay, saat 20.00 sıralarında Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi'ndeki bir binanın bodrum katında bulunan dairede yaşandı. Edinilen ilk bilgilere göre, evde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle evde bulunan vatandaşlar yaralandı. İhbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.