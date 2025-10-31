GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemBağcılar’da binanın bodrum katında patlama meydana geldi: Yaralılar var
HaberlerGündem Haberleri Bağcılar’da binanın bodrum katında patlama meydana geldi: Yaralılar var

Bağcılar’da binanın bodrum katında patlama meydana geldi: Yaralılar var

31.10.2025 - 21:26Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İSTANBUL (İHA)

Bağcılar’da binanın bodrum katında patlama meydana geldi: Yaralılar var

Bağcılar’da, bir binanın bodrum katında bulunan dairede henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada yaralıların olduğu öğrenildi.

Olay, saat 20.00 sıralarında Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi'ndeki bir binanın bodrum katında bulunan dairede yaşandı. Edinilen ilk bilgilere göre, evde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle evde bulunan vatandaşlar yaralandı. İhbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

Güncel Haberler

Bağcılar’da binanın bodrum katında patlama meydana geldi: Yaralılar var
#Gündem

Bağcılar’da binanın bodrum katında patlama meydana geldi: Yaralılar var

Hatay İl Tanıtım Günleri! 600 yemek çeşidi ve 54 tescilli coğrafi işaretli ürün
#Gündem

Hatay İl Tanıtım Günleri! 600 yemek çeşidi ve 54 tescilli coğrafi işaretli ürün

Antalya'da faciadan dönüldü: Devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldular, 5 araçta büyük hasar oluştu
#Gündem

Antalya'da faciadan dönüldü: Devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldular, 5 araçta büyük hasar oluştu