Baby killer ne demek, Rafah on fire ne demek? Baby killer kimdir?

İsrail, Gazze'de yerlerinden edilen sivillerin sığınmış olduğu bir çadır kampında yangın çıkmasına yol açan ve en az 45 kişinin ölümüne neden olan saldırısının ardından aldığı uluslararası tepkilere rağmen Gazze'nin güneyindeki Refah kentine dün gece de hava saldırıları düzenledi ve tank ateşi açtı. Gazze'deki sağlık yetkilileri dün gece boyunca düzenlenen saldırılarda en az 16 Filistinlinin öldürüldüğünü açıkladı.

RAFAHONFIRE NE DEMEK?

"#RafahOnFire" ifadesi, Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Rafah kentinde yaşanan yoğun çatışma ve şiddet olaylarını ifade eder.

Sosyal medya kullanıcıları X (eski adıyla Twitter) ve Instagram üzerinden #Rafahonfire hashtag'ini kullanarak tepkisini dile getiriyor.

BABY KİLLER NE DEMEK?

Bebek katili anlamına gelir, Gazze’ye yönelik saldırılar için kullanılıyor.