Babamın üzerine olan hattı kendi üzerime alma

Haberin Devamı

Telefon hatlarının devir işlemleri, bir hat sahibinin hattını başka bir kişinin üzerine geçirmesi için yapılan yasal bir süreçtir. Bu işlem, genellikle aile bireyleri arasında veya hattın eski kullanıcısı ile yeni kullanıcısı arasında gerçekleştirilir. Hat devir işlemleri sırasında, hem devreden hem de devralan kişinin kimlik bilgilerinin teyit edilmesi ve gerekli yasal evrakların tamamlanması gerekir. Bunun yanında bu işlemler için bazı vergi ve harç ödemeleri de yapılması zorunludur. Ödenecek tutarlar ve devir süreci, ilgili GSM operatörünün politikalarına ve güncel yasal düzenlemelere göre farklılık gösterebilir.

Babanızın adına kayıtlı olan bir hattı kendi üzerinize almak için öncelikle GSM operatörlerine ait mağazalara birlikte gitmeniz gerekiyor. Devir işlemi sırasında, hattın mevcut sahibi (babanız) ve yeni sahibi (siz) olarak birtakım evrakları tamamlamanız ve belirli ücretleri ödemeniz bekleniyor.

İşlem için yanınızda bulundurmanız gereken zorunlu evraklar:

Abonelik sözleşmesi: Hat için yapılmış olan orijinal abonelik sözleşmesi.

Hat için yapılmış olan orijinal abonelik sözleşmesi. Kimlik belgeleri: Hem babanıza hem de size ait nüfus cüzdanı veya geçerli bir kimlik belgesi.

Hem babanıza hem de size ait nüfus cüzdanı veya geçerli bir kimlik belgesi. Devir formu: Mağazadan temin edilecek ve her iki tarafın da imzalaması gereken resmi devir formu.

Bu belgelerin yanı sıra, devir işlemi için yasal olarak belirlenmiş olan vergi ve harçların ödenmesi gereklidir. Ödenecek toplam tutar, hattın ön ödemeli (kontörlü) veya faturalı olmasına göre değişebilir.

Ön ödemeli (kontörlü) hat devri için yapılması gereken ödemeler:

Özel İletişim Vergisi (ÖİV): 574 TL

574 TL Yıllık ruhsat ücreti: 258,04 TL

258,04 TL Toplam: 828,04 TL

Bu tutar, işlem sırasında mağaza tarafından peşin olarak tahsil edilir. Bu ücret, her ay yapılan kontör yüklemelerinden düşülecek olan 258,04 TL'lik "Telsiz Kullanım Vergisi"nden ayrıdır.

Faturalı hat devri için ödemeler:

İlk tesis ÖİV ve ruhsatname ücretine denk gelen 828,04 TL, 12 eşit taksitte faturaya yansıtılır.

Devir işlemi için ayrıca tüm vergiler dahil 70,01 TL'lik bir ücret faturaya eklenir.

Belirtilen bu tutarlar Vodafone için geçerlidir. Türk Telekom, Turkcell gibi diğer GSM operatörlerinde ödenecek ücretler ve işlem süreçleri farklılık gösterebilir. Bu nedenle, devir işlemini yapmadan önce ilgili operatörün güncel tarifelerini ve koşullarını kontrol etmeniz önemlidir.