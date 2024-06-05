Babalar günü 2024 ne zaman? Babalar gününe kaç gün kaldı 2024, babalar günü haziranın kaçıncı haftası?

Türkiye'de de Babalar Günü, her yıl haziran ayının üçüncü haftasının pazar günü kutlanıyor. Bu yıl haziran ayının üçüncü haftası 16 Haziran'a denk geliyor.

BABALAR GÜNÜ’NÜN TARİHÇESİ

Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910’da Washington’un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır.

Babalara adanan bu günün ilhamı 1900'lerin başlarına kadar uzanıyor. Sonora Smart Dodd adlı bir kadının annesi doğum sırasında öldükten sonra, o ve kardeşleri, William Smart adlı bir İç Savaş gazisi olan babası tarafından büyütüldü.



Dodd, 1910 tarihli bir gazete makalesinde, babasının kendisi için yaptığı her şeye duyduğu minnettarlığı ifade etmek amacıyla, "annenin payına düşen sevgi ve saygının aynısını babaya da aşılamak" üzere tasarlanmış bir gün başlattı. Onun ısrarı üzerine aynı yıl ilk Babalar Günü 19 Haziran'da kutlandı. Dodd, tarihi babasının doğum günü ayına göre seçtiğinden, Babalar Günü'nün haziran ayında kutlanması tesadüf değil.

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