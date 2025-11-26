B-reçete dönemi! Belgesi olmayan reçete yazamayacak

Haberin Devamı

Kimyasal madde (pestisit) içeren tarım ilaçlarının gelişigüzel kullanılmaması ve doğaya zararının en aza indirilmesi hedeflenen B-Reçete uygulaması, pilot olarak Ankara, Samsun, Mersin ve Kırklareli’nde bu yıl başlarken, 2026 yılında ise tüm vilayetlerde uygulanacak.

Yeni uygulamayla ilgili Kırklareli Ticaret Borsası toplantı salonunda yapılan toplantıya, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Dr. Ersin Dilber, Bitki Koruma Ürünleri Daire Başkanı Dr. Nesrin Çakır Arıcan, Bitki Sağlığı ve Karantina Daire Başkanı Yalçın Ocak, Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, kurum müdürleri, zirai ilaç bayileri ve davetliler katıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Dr. Ersin Dilber, bitki reçetesi sisteminin tanıtımı, bu sistem ile ilgili düzenlemeler, sistem kullanımı, yetki tanımlamaları, sisteminin amacı, hedefi, uygulaması, il/ilçe müdürlüklerinin alması gereken tedbirler, eğitim ve bilgilendirme çalışmaları ile reçete yazma yetkisine sahip kişiler, bayilere düşen görevler hakkında hakkında geniş bilgi verdi.



"Zararlılarla mücadele ederken faydalıları kaybetmeyelim"

Dr. Ersin Dilber, yaklaşık 24 milyon hektar alanda tarım yapılan Türkiye’nin birçok ülkeden daha fazla bitki çeşitliliğine sahip olduğunu vurgulayarak, "Zararlı organizmalarla mücadele ederken, onların düşmanlarını kaybettiğimizde onlar artık bizim düşmanımız olmaya başlıyor. Zararlılarla mücadele ederken faydalıları kaybetmeyelim. Dolayısıyla tabiatta var olan dengeyi bozduğumuzda yeni bir çevre felaketiyle, yeni zararlı organizmalarla karşı karşıya kalabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de bitkisel üretime zararlı organizma sayısının son yıllarda önemli miktarda artığına dikkat çeken Dr. Dilber, "Birçok ülkede hiç olmayan zararlı organizmaların tamamı bizde var. Dolayısıyla hem bitki üretmek hem sağlıklı üretmek hem de bu zararlı organizmaları öldürmek zorundayız" diye konuştu.



"Reçeteyi bitki koruma mezunları yazabilecek"

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Dr. Ersin Dilber, bitki reçetesi uygulamasıyla belli tarım ilaçlarında reçete yazma yetkilisinin sadece bitki koruma mezunu olan kişilerde olacağını belirterek, şunları söyledi:

"Bitki koruma mezunu arkadaşlarımız bizlere başvuru yapıp belgelemek kaydıyla reçete yazma yetkisine her daim sahip olacak. Sadece reçeteyle satmak değil, sırtına ilaçlama makinesini alan, traktörün peşine ilaçlama makinesi takan herkes her yeri ilaçlayabiliyor ama bu sistemde buna izin vermeyeceğiz. Bundan sonra arazide birisi bir ilaç atıyorsa bunun hangi izinle, hangi belgeyle, nereden alındığının denetimi yapılacak. Ülkemizde 500 bine yakın uygulayıcı belgesi olan insanlarımız var. Bu sayıları arttırabiliriz."

Toplantı sonunda katılımcıların soruları cevaplandı.