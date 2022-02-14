Aziz Valentine günü ne demek, Valentine kimdir? Aziz Valentine’nın hikayesi ne, Sevgililer Günü’ne neden Valentine Day deniliyor?

14 Şubat Sevgililer Günü’nde sıkça duyulan Aziz Valentine’nın kim olduğu, hayat hikayesi bugün mercek altına alındı. Valentine ya da Valentinus, Hristiyan inanışına göre Roma azizlerinden biridir. 269 yılı civarında öldürüldüğü sanılmaktadır. Peki Aziz Valentine kimdir, hikayesi nedir? Sevgililer Günü’ne neden Valentine's Day deniliyor? İşte Aziz Valentine günü hikayesi

AZİZ VALENTİN KİMDİR?

Katolik Kilisesi tarafından resmi olarak tanınan Aziz Valentin'in M. S. 270 tarihinde öldüğü sanılıyor. Aziz Valentin'in kimliğiyle ilgili resmi kaynaklardaki ilk açıklamalar M. S. 496'da ölen Papa Gelasius'a ait.

1400'lü yıllara ait kayıtlar Aziz Valentin'in Roma'da Hristiyan bir çiftin evlenmesine yardımcı olduğu için İmparator 2. Claudius'un emriyle kafası kesilerek öldürüldüğünden bahseder.

Aynı tarihlere ait diğer bir vesika ise Valentin'in Terni Piskoposu olduğu ve yine 2. Claudius tarafından Roma yakınlarında öldürüldüğünü bildirir.

Bu tarihi kıssalardaki benzerlikler, her iki Valentin'in de aynı kişi olduğuna dair kanaatleri güçlendirir.

Her ne kadar kimliğiyle ilgili belirsizlik devam etse de Katolik Kilisesi 1969'da düzenlediğin saygı ayiniyle Valentin'in adını resmi olarak "Azizler" listesinde tutmaya devam etti.

AZİZ VALENTİN NEDEN ÖLDÜ, AZİZ VALENTİNE’NİN HİYASİ NE?

1400’lü yıllara ait kayıtlar Aziz Valentin’in Roma’da Hristiyan bir çiftin evlenmesine yardımcı olduğu için İmparator 2. Claudius’un emriyle kafası kesilerek öldürüldüğünden bahseder. Bir başka kaynak da ise Valentin’in Terni Piskoposu olduğu ve yine 2. Claudius tarafından Roma yakınlarında öldürüldüğünü bildirir.

Kimliği ile ilgili belirsizlik devam etse de Katolik Kilisesi 1969’da düzenlediğin saygı ayiniyle Valentin’in adını resmi olarak “Azizler” listesinde tutmaya devam etti.

SEVGİLİLER GÜNÜ ORTAYA NASIL ÇIKTI?

Köklerini Roma döneminde Luepercalia adı verilen ve üç gün süren bir festivalden aldığı düşünülen Sevgililer Günü doğurganlık tanrısının şerefine gerçekleşen festivale dayanıyor.

Festival kapsamında gerçekleyen eğlencelerde erkekler bir kutunun içine atılmış kağıtlardan kızların ismini çekiyor, bu eşleşmede bir araya gelen çiftler sevgili oluyor, bazı evleniyordu. Sonraki yüzyıllarda kilise pagan kutlamalarını bitirmek istedi ve şenlikleri Aziz Valentine adına kutlamalara dönüştürdü.

ÜÇ TANE AZİZ VALENTİNE

İlk resmi Aziz Valentine günü Papa Gelasius tarafından 496 yılında 14 Şubat'ta ilan edildi. İsmini o zamanın şehitlerinin birinden alıyordu. Ama bunun hangi şehit olduğu konusunda net bilgiler yok. Bu tarihe denk düşen 2 tane daha Aziz Valentine var. Biri Roma yakınlarında bugün Terni olarak anılan kentten bir papaz, diğeri ise Kuzey Afrikalı bir şehit. Roma'daki rahip bu üçü arasından en fazla kabul edilen oluyor.

KANLI SEVGİLİLER GÜNÜ

Claudius evli erkeklerin kötü askerler olduğuna inandığı için evlenmeyi yasaklıyor.

Valentine ise evlenmenin Tanrı'nın insan için planladığı şeylerden biri ve ayrıca dünyanın amacı olduğuna inandığı için gizli şekilde insanları evlendirmeye devam ediyor.

Sanılanın aksine 14 Şubat’ın Aziz Valentin’in doğum ya da ölüm tarihiyle bir ilişkisi yok. 14. yüzyılda yaşamış İngiliz şair Chaucer, 14 Şubat tarihiyle romantizm ve aşk arasında ilişki kuran ilk isim olarak dikkat çekiyor.

Chaucer’e göre kuşların eşlerini seçtikleri tarihin 14 Şubat olduğuna inanılır. 18. yüzyıl İngiliz geleneklerine baktığımızda 14 Şubat ile ilgili ikinci bir tarihi referans karşımıza çıkıyor. İngilizlerin bu tarihte eski bir Roma festivali olan ve Tanrıça Juno Februata’nın onurlandırılması için düzenlenen etkinliklere benzer kutlamalar tertip ettikleri görülüyor. İmparatorun yasağına rağmen Hristiyan çiftlerin evlendirilmesine yardımcı olduğuna dair hakkında efsaneler anlatılan Aziz Valentin’in anısı, geleneksel olarak romantizmle en çok örtüşen 14 Şubat’ta hayat bulur ve daha çok İngiliz geleneklerinde Aziz Valentin Günü olarak ortaya çıkar.

VALENTİNE DAY NE DEMEK?

Valentine kelimesi batı medeniyetlerinde "hoşlanılan kişi" ya da "sevgili" anlamında kullanılır. Sevgililer Günü'nde gençler hoşlandıkları kişilere "Be my valentine" (Sevgilim olur musun?) yazılı kartlar verirler.