Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 6 Şubat depremlerinin 2’nci yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesaj gönderdi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 2 yıl önce yaşanan felaketle ilgili Türkiye'nin acısını paylaştıklarının ve her zaman olduğu gibi zor günlerde de Türkiye'nin yanında olduklarının belirtti. Aliyev, “Depremde hayatını kaybedenlerin aziz hatırasını derin saygı ve hürmetle anıyor, onlara Yüce Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum” dedi.

Deprem haberinin ilk dakikalarından itibaren Azerbaycan'ın kardeş Türkiye için seferber olduğunu, elinden gelen her türlü yardım ve desteği sağlamaktan kaçınmadığını vurgulayan Aliyev, “O zor günlerde tüm Azerbaycan halkının yüreği Türkiye ile birlikte atıyordu" ifadelerini kullandı.

Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki güçlü ve kudretli Türkiye devletinin depremin neden olduğu sonuçların giderilmesi, etkilenen bölgeler ve ekonominin canlandırması, insanlara yeni konutlar ve iş imkanları sağlanması amacıyla büyük çalışmalar yürüttüğünü kaydederek, “Kardeşlik ve vefa borcumuzun bir gereği olarak Azerbaycan'ın, Kahramanmaraş'ta yürütülen imar ve ihya çalışmalarına katkıda bulunarak Türkiye ile omuz omuza olmasından büyük gurur ve onur duyuyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

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‘Bir millet, iki devlet’ ilkesinden hareket eden Türkiye ile Azerbaycan'ın hem iyi hem de zor günde birbirlerine destek vererek kardeşlik ve dayanışmalarını kanıtladıklarını aktaran Aliyev, “Bu her zaman böyle olmuştur ve böyle olmaya devam edecektir. Birbirine kopmaz bağlarla bağlı olan halklarımızın iradesi sayesinde zamanın sınavından geçmiş olan birliğimizin ve stratejik müttefikliğimizin her daim yaşayacağına, ülkelerimizin refahı ve huzuru için koyduğumuz hedeflere ulaşmak üzere ortak çabalarımızı sürdüreceğimize inancım tamdır” ifadelerini kullandı.