Ayvalık'ın Ali Çetinkaya Mahallesi 2026’da doğalgaza kavuşuyor

Başkan Ergin, doğalgaz çalışmalarının hızlandırılması ve kalan bölgelerde devamının sağlanması amacıyla AKSA başta olmak üzere ilgili paydaşlarla yoğun bir çalışma yürütüldüğünü belirterek, "Ali Çetinkaya Mahallemizi 2026 Yatırım Programı’na dahil ettik. Ali Çetinkaya Mahallesi, 2026 yılında doğalgaza kavuşacak. Doğalgaz Dağıtım işbirliğiyle kentimizi doğalgazla buluşturmaya devam edeceğiz. Hayırlı olsun" dedi.

3. Etap Doğalgaz Yatırım Çalışmaları kapsamında bölgede toplam 50 kilometrelik doğalgaz altyapı çalışmasının planlandığını ifade eden Ergin, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bin 430 bina ve 6 bin 296 bağımsız bölümün doğalgaza kavuşacağını söyledi.

Yatırım sürecine paralel olarak mülk sahiplerinin abonelik işlemleri için davet edileceğini hatırlatan Başkan Ergin, özellikle apartman ve site yönetimlerine önemli bir uyarıda bulundu. Ergin, "8 ve üzeri bağımsız bölümü bulunan yapılar için Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 42. maddesi uyarınca noter onaylı yönetim karar defterinde ‘Isınma Sistemi Geçiş Kararı’ alınması zorunludur" dedi.

Detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar 444 4 187 numaralı Doğalgaz hattına başvurabilecek.