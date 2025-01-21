Ayşe Barım soruşturmasında bir isim daha ifadeye çağrıldı!

Sosyal medyada çıkan bazı iddialar sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı çoğu ünlü oyuncunun menajeri de olan ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu Ayşe Barım hakkında soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında ilk olarak Barım’ın oyuncularından Serenay Sarıkaya tanık olarak ifade vermiş ve çıkışta yaptığı açıklamada iddiaları yalanlamıştı.

Savcılık Barım hakkında paylaşımda bulunan ya da iddialarda ismi geçen kişileri ifadeye çağırmaya devam ediyor. Savcılık bugün de iddialar sonrası yaptığı bir açıklamada, “Ekmek aslanın ağzında değil, Ayşe Barım’ın ağzında” diyen oyuncu Nedim Saban’ı ifadeye çağırdı.

Saban’ın yarın savcılığa giderek ifade vereceği öğrenildi.

DENİZ IŞIN İFADE VERDİ

Soruşturma kapsamında Deniz Işın da mağdur sıfatı ile ifadeye çağırdı. Bugün sabah saatlerinde avukatı ile birlikte adliyeye gelen oyuncu ifadesinin ardından açıklama yapmadan adliyeden ayrıldı.

AYŞE BARIM'A YURT DIŞI YASAĞI

Oyunculuk sektöründeki tekelleşme ve manipülasyon iddialarının merceğinde olan Ayşe Barım’a yurt dışı yasağı getirilmişti.

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Rekabet Kurumu’nun bazı yapım şirketleri ve ajanslara ‘kartelleşme ve piyasadaki hakimiyetlerini kötüye kullanma’ gerekçesiyle baskın yapmasının ardından yaşanan süreç devam ediyor.

SORUŞTURMA

ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı ola, birçok ünlü oyuncunun menajerliğini de yapan Ayşe Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla gündeme gelmiş, kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı öne sürülmüştü.

Soruşturma kapsamında Ayşe Barım hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulurken, Barım'ın menajerliğini yaptığı Serenay Sarıkaya "tanık" olarak ifade vermişti.