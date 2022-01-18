AYM, 2021'de 45 bin 321 bireysel baÅŸvuruyu karara baÄŸladÄ±

AYM'nin internet sitesinde, bireysel baÅŸvuru hakkÄ±nÄ±n getirildiÄŸi 23 EylÃ¼l 2012 ile 31 AralÄ±k 2021 tarihleri arasÄ±ndaki bireysel baÅŸvuru ve norm denetimi istatistikleri yayÄ±mlandÄ±. Verilere gÃ¶re, AYM'ye bu sÃ¼re iÃ§inde toplamÂ 361 bin 159 bireysel baÅŸvuru yapÄ±ldÄ±. YÃ¼ksek mahkeme, baÅŸvurulardan 302 bin 429'unu sonuÃ§landÄ±rÄ±rken, baÅŸvurularÄ±n karÅŸÄ±lanma oranÄ± da yÃ¼zde 83,7 olarak belirlendi.

GeÃ§en yÄ±l AYM'yeÂ yapÄ±lan bireysel baÅŸvuru sayÄ±sÄ± 66 bin 121 olurken, bunlarÄ±nÂ 45 bin 321'iÂ sonuÃ§landÄ±rÄ±ldÄ±. AYM'nin sonuÃ§landÄ±rdÄ±ÄŸÄ± baÅŸvurulardan 261 bin 681'i 'kabul edilemez' olarak belirlenirken, 25 bin 857 baÅŸvuruda 'en az bir hakkÄ±n ihlal edildiÄŸi'ne, 840 baÅŸvuruda ise 'hakkÄ±n ihlal edilmediÄŸi'ne hÃ¼kmedildi. SonuÃ§landÄ±rÄ±lan baÅŸvurulardan 12 bin 627'sinde 'idari ret' kararÄ± verildi. 'En az bir hakkÄ±n ihlal edildiÄŸi'ne karar verilen 25 bin 857 baÅŸvurunun yÄ±llara gÃ¶re daÄŸÄ±lÄ±mÄ±nda ise mahkemece 11 bin 830 ihlal kararÄ±, 2021'de verildi. Bu oran, yÃ¼zde 45,8 olarak belirlendi.

Ä°hlal kararÄ±nÄ±n hak ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klere gÃ¶re daÄŸÄ±lÄ±mÄ±nda 20 bin 84 ile 'adil yargÄ±lanma hakkÄ±nÄ±n ihlali' ilk sÄ±rada yer aldÄ±. Bu sayÄ±, ihlal kararlarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 76,8'ini oluÅŸtururken, yÃ¼zde 11,4 ile 'mÃ¼lkiyet hakkÄ±nÄ±n ihlali', yÃ¼zde 2,6 ile 'Ã¶zel hayatÄ±n ve aile hayatÄ±nÄ±n korunmasÄ± hakkÄ±nÄ±n ihlali', yÃ¼zde 2,5 ile 'ifade Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n ihlali' kararlarÄ± yer aldÄ±.

AYM'nin 2012-2021 norm denetimi istatistiklerine gÃ¶re iseÂ yÃ¼ksek mahkemeye 319 iptal davasÄ±, 1137 de itiraz baÅŸvurusu yapÄ±ldÄ±. Karara baÄŸlanan baÅŸvurularÄ±n sayÄ±sÄ± ise 1416 olarak belirlendi. GeÃ§en yÄ±l AYM'yeÂ toplam 134 iptal davasÄ± ve itiraz baÅŸvurusu yapÄ±ldÄ±. AYM tarafÄ±ndan 2021'de sonuÃ§landÄ±rÄ±lan iptal davalarÄ±nda verilen kararlarÄ±n 18'inde iptal, 14'Ã¼nde ise ret kararÄ± uygulandÄ±. 2021'de sonuÃ§landÄ±rÄ±lan itiraz baÅŸvurularÄ±nda ise 10 iptal, 49 ret ve 15 birleÅŸtirme kararÄ± verildi.

Â