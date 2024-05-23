Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında müfettiş raporu ortaya çıktı! 9 gün gecikmeli yakala emri

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasının gizli tanığı ‘M7’ kodlu Serdar Sertçelik’in firarı ve ifadesinin baskı altında alındığı iddiasıyla ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik’in de aralarında bulunduğu 7 şüpheli tutuklanmıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen mülkiye müfettişi, şüpheli polisler hakkında raporu savcılığa teslim etti. Hürriyet’in ulaştığı 18 Mayıs tarihli, 84 sayfalık raporda gizli tanığın firarına ilişkin çarpıcı tespitlere yer verildi. Rapora göre, Sertçelik hakkında gizli tanık olduktan sonra ev hapsi ve elektronik kelepçe takılmasına ilişkin adli kontrol kararı verildi.

‘POLİS MERKEZİNE GEÇ BİLDİRİLDİ’

Hürriyet'te yer alan habere göre; Sertçelik’e 18 Ekim 2023’te elektronik kelepçe takıldı. İlk ihlal sinyali de 19 Ekim’de kayıtlara geçti. Sertçelik daha sonra 26 Ekim, 30 Ekim, 31 Ekim, 1 Kasım, 2 Kasım, 9 Kasım, 19 Kasım, 20 Kasım 2023 tarihlerinde ihlallerini devam ettirdi. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nce, Sertçelik’in yaptığı ihlaller kolluk kuvvetlerine bildirilmediği bilgisi müfettiş raporuna yansıdı. Rapora göre, 21 Kasım 2023 tarihinde “İzleme Duraklatıldı” bildirimi Elektronik İzleme Merkezi Sistemi’ne düştü. Konuyla ile ilgili denetimli serbestlik memuru M.G. telefonla aranarak ihlal durumu hakkında bilgilendirildi. M.G’nin. de şahsın firar ettiğini, ev ünitesini aldıklarını kolluğa haber verdiklerini beyan ettiği belirtildi. Raporda, Sertçelik’in yaptığı ihlaller 27 Kasım’da saat 22.45 de Keçiören Şehit Erkan Atama Polis Merkezi Amirliği’ne ihlal bildirimde bulunulduğu belirtilerek, “Saat 23.00 civarında en yakın ekibin ikamete intikal ettiği ancak şahsın bulunamadığı” belirtildi. Raporda, Sertçelik’in 27 Kasım’da kendisinin kullandığı araçla saat 13.20 sıralarında Mamak’a geçiş yaptığının tespit edildiği vurgulanarak “Denetimli Serbestlik Birimleri tarafından Sertçelik’in ihlalinin şüphelinin ikametinin bağlı bulunduğu Polis Merkezi Amirliği’ne geç bildirildi” denildi.

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İLETİŞİM KOPTUKTAN SONRA NE YAPILDI

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Raporda Sertçelik ile iletişimin kopmasının ardından yapılan işlemlere ilişkin olarak da şöyle denildi: “Sertçelik’le iletişim kopması akabinde yapılan çalışmalar Sertçelik’in değişik zamanlarda ikametgâhına gidilerek adreste bulunup bulunmadığı konusunda araştırma yapılması ve şahısla irtibatının koptuğu günden 9 gün sonra 5 Aralık 2023 tarihinde 80 İl Emniyet Müdürlüğü’ne ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı’na, yurtdışına çıkma ihtimali ve yakalanmasına yönelik hudut kapılarından ve illerin geçiş çıkışlarında uygulama noktalarında duyarlı olunması konusunda yazı yazılmasından ibaret olduğu” ifade edildi.

EMNİYETLE İRTİBAT KURULMASINI İSTEMİŞ

- Gizli tanık Serdar Sertçelik ile şüpheli eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan arasında aracı olan Nurullah Özgür Kopuk’un ifadesi ortaya çıktı. Kopuk ifadesinde Sertçelik’in kendisini aradığını, emniyet görevlileri ile irtibat kurulmasını istediğini anlatarak, “Şevket müdür konuyla ilgileneceğini söyledi. Gece 02.00’da Şevket müdür WhatsApp’tan arayarak konferans görüşme sistemiyle Sertçelik’in de bulunduğu bir konuşma ayarlamamı istedi. Görüşmemeler benim telefonum üzerinden yapıldı. Emniyette Şevket Demircan’ın bulunduğu odada görüşmeler yapıldı... Sertçelik her konuşmada anlatacak olayların olduğunu ve kendi isteği ile olayları anlattı” dedi.

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İFADE İŞLEMİNDE USULSÜZLÜK YOK

- Raporda, Serdar Sertçelik’in gizli tanık olduktan sonra kimliğinin açığa çıktığı yönündeki sosyal medya paylaşımları da bulunduğuna dikkat çekilerek “Gizli tanık Serdar Sertçelik’in risk altında olduğu, ayrıca gizli tanık olduğu yönünde ifşaların olduğu, dolayısıyla kaçma şüphesi altında bulunduğuna yönelik emarelere rağmen koruma tedbirlerinin şeklinin değiştirilmesine yönelik herhangi bir işlem tesis edilmedi” denildi. Raporda, Sertçelik’in yurtdışına çıkışına ilişkin olarak Emniyet görevlilerinin ihmali bulunup bulunmadığı, şahsın hangi yollardan yurtdışına çıktığı ve kimlerin yardımcı olduğu konularında herhangi bir soruşturmanın bulunmadığına da dikkat çekildi. Raporda, Sertçelik’in baskı ve tehditle gizli tanık yapıldığı, usule aykırı olarak ifadesinin alındığı ve ifadesinin yönlendirilmeye çalışıldığı iddiasına ilişkin olarak “gerçeği yansıtmıyor” değerlendirilmesi yapıldı.

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