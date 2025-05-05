Aydın'da Yörükler Karaçakal Şenliği’nde buluştu

Aydın’ın Yenipazar ilçesine bağlı kırsal Karaçakal Mahallesi’nde 2006 yılından bu yana gerçekleştirilen Karaçakal Yörük Şenliği’nin 15.’si gerçekleştirildi. Birbirinden eğlenceli etkinliklerin yer aldığı şenlikte renkli görüntüler ortaya çıkarken, Karaçakal Yörükleri Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ertuğrul Ateş, şenliğin yoğun bir katılımla tamamlandığını ifade etti. Kına gecesi gibi ata mirası geleneklerin de canlandırıldığı şenlikte hem unutulan örf ve adetler hatırlatıldı hem de gençlere yörük kültürü yakından tanıtıldı.



Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan da yörükleri yalnız bırakmazken, Karaçakal Yörükleri Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından sonraki nesillere kalıcı hatıralar bırakmak amacıyla gerçekleştirilen şenliğe vatandaşların ilgisi yoğun oldu.



Şenlik sonrasında açıklama yapan Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, "Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu ile birlikte Karaçakal Mahallemizde düzenlenen 15. Geleneksel Yörük Şenliğine katıldık. Yörük kültürünün gelecek nesle taşınmasında katkıları olan şenliğin, her zaman destekçisi olacağız. Bizlere her zaman olduğu gibi şenliğimizde de destek veren Büyük Başkan, Topuklu Efemiz Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na çok teşekkür ediyorum" dedi.

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