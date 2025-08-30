GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemAydın'da ilk hasat mahallede başladı! Proje meyvelerini verdi
HaberlerGündem Haberleri Aydın'da ilk hasat mahallede başladı! Proje meyvelerini verdi

Aydın'da ilk hasat mahallede başladı! Proje meyvelerini verdi

30.08.2025 - 10:49Güncellenme Tarihi:
Aydın'da ilk hasat mahallede başladı! Proje meyvelerini verdi

Aydın’da 'Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi' kapsamında hayata geçirilen 'Sorgum Sudan Otu Melezi Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi' ile ilk hasat Germencik’in Turanlar Mahallesi’nde gerçekleştirildi.

Haberin Devamı

Tarla günü etkinliğinde konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz, Aydın’ın Türkiye’nin önde gelen tarım ve hayvancılık merkezlerinden biri olduğunu vurguladı. Hayvansal üretimin sürdürülebilirliği için kaliteli kaba yemin önemine dikkat çeken Temiz, yüksek verimliliği, kuraklığa ve sıcağa dayanıklılığı ile sorgum sudan otu melezinin üreticiler için önemli bir alternatif oluşturduğunu belirtti.

İLGİLİ HABER

Osmaniye'de dönüşüm başladı: Hizmete başladı, ilk seferini ücretsiz yaptı
Osmaniye'de dönüşüm başladı: Hizmete başladı, ilk seferini ücretsiz yaptı

Bu yıl proje kapsamında 6 ilçede toplam 190 üreticiye 10 bin 450 kilogram tohum dağıtıldığını kaydeden Temiz, projenin başarılı sonuçlar verdiğini ve kaba yem açığını azaltmayı hedeflediklerini söyledi. Konuşmasının sonunda projeye katkı sunanlara teşekkür eden Temiz, üreticilere bereketli bir sezon diledi.

Aydında ilk hasat mahallede başladı Proje meyvelerini verdi


Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz, Germencik Kaymakamı Sultan Doğru, Ziraat Odası Başkanı Şahabettin Çapakçıoğlu, Germencik İlçe Tarım ve Orman Müdürü İlknur Kavas, ilçe tarım müdürleri ve çok sayıda üreticinin katıldığı etkinlik hasat ile sona erdi.

Güncel Haberler

2025 KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?
#Gündem

2025 KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?

Aydın'da ilk hasat mahallede başladı! Proje meyvelerini verdi
#Gündem

Aydın'da ilk hasat mahallede başladı! Proje meyvelerini verdi

TARİŞ duyurdu! İncir alım fiyatları açıklandı
#Gündem

TARİŞ duyurdu! İncir alım fiyatları açıklandı