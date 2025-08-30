Osmaniye'de dönüşüm başladı: Hizmete başladı, ilk seferini ücretsiz yaptı
Kaynak : İHA
Osmaniye Belediyesi tarafından şehir içindeki toplu ulaşımı güçlendirmek ve daha modern hale getirmek amacıyla alınan 2 adet şehir içi halk otobüsü ilk seferinin ardından hizmete alındı. Belediye Başkanı İbrahim Çenet’in de eşlik ettiği ilk seferde otobüsü kullanan yolcular ücretsiz biniş gerçekleştirdi.
Osmaniye Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde görevlendirmek üzere 2 adet otobüsün satın alınmasının ardından güzergâh tanıtım seferi yapıldı. Belediye Başkanı İbrahim Çenet’in katılımıyla gerçekleştirilen tanıtım seferi Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nden başladı.
Üniversite içerisinden başlayan Osmaniye Belediyesi Halk Otobüsleri’nin güzergâhı KYK Yurtları, Atatürk Caddesi üzerinden Adnan Menderes Caddesi, Musa Şahin Bulvarı üzerinden Belediye Hizmet Binası, Yeni Devlet Hastanesi, bölge trafikten Şehirlerarası Otobüs Terminali daha sonra İskender Türkmen (Kadirli Yolu) üzerinden tekrardan Musa Şahin Bulvarı’na çıkan şehir içi otobüsleri Belediye Hizmet Binası, Adnan Menderes Bulvarı, Metin Tamer ve Sefa Evler üzerinden Atatürk Caddesi’nden KYK Yurtları’ndan Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nde son buldu.
Güzergâh tanıtım seferi sırasından Osmaniye Belediyesi Halk Otobüsleri’ni kullanan vatandaşlar ücretsiz biniş gerçekleştirirken otobüslerin içerisinde klima çalışmasından dolayı oluşan serinlik yolcuların memnuniyetini kazandı.
Yolculuk esnasında zaman zaman Belediye Başkanı İbrahim Çenet’le de sohbet eden vatandaşlar hizmetlerinden dolayı teşekkürlerini ilettiler.
Otobüslerin modern anlamda hizmet vereceklerini ifade eden Başkan İbrahim Çenet, "Osmaniye’mizde toplu ulaşımı güçlendirmek için aldığımız otobüslerimizi bugün güzergâh test seferinin ardından tamamen hizmete alıyoruz.
İlk seferimizi yapıyoruz. İlk yolcularımızı alıyoruz. Vatandaşlarımızın memnuniyet halleri yapacak olduğumuz diğer işlerde bizleri daha da güçlendiriyor. Otobüslerimizde de ücret tarifesini tam biniş 20 lira öğrenci binişi 10 lira tuttuk. Kredi kartıyla ücret ödemesi yapanlardan da 22 lira ücret kesilmiş olacak. Böylelikle kent kart ve kredi kartı geçerli olacak nakit ücret ödemesi yapılmayacak. Ben Osmaniye’mize hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.