Osmaniye'de dönüşüm başladı: Hizmete başladı, ilk seferini ücretsiz yaptı

6

İlk seferimizi yapıyoruz. İlk yolcularımızı alıyoruz. Vatandaşlarımızın memnuniyet halleri yapacak olduğumuz diğer işlerde bizleri daha da güçlendiriyor. Otobüslerimizde de ücret tarifesini tam biniş 20 lira öğrenci binişi 10 lira tuttuk. Kredi kartıyla ücret ödemesi yapanlardan da 22 lira ücret kesilmiş olacak. Böylelikle kent kart ve kredi kartı geçerli olacak nakit ücret ödemesi yapılmayacak. Ben Osmaniye’mize hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.