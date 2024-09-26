Aydın'da Efeler'in projeleri takdir topluyor

Efeler Belediyesi, coğrafi avantajların kendisine sunduğu avantajları, kadınların gücüyle birleştirip sağlıklı ve uygun fiyatlı ürünler üretmeye devam ediyor. Marifetli ve güçlü kadınlar, fide ve tohumları tek tek toprakla buluşturuyor. Anne şefkati ve özeniyle yetiştirilen ürünler, hasattan sonra Yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası'ndaki kadın emekçilere emanet ediliyor. Teknolojik imkânların da desteğiyle işlenen gıdalar, tüketime hazır hale getiriliyor. İhtiyaca göre, bazen uzun bazen kısa yolculuğun ardından evlere konuk olan Efeler'in sağlıklı ve uygun fiyatlı gıdaları, sofralara lezzet katıyor.

Annelerin gözü arkada kalmıyor

Çalışan anneler, her geçen gün daha da artan ekonomik zorluklar nedeniyle, çocuklarını güvenle emanet edebilecekleri mekanlar bulmakta zorlanıyor. Kadınların iş hayatına katılımı için bu durum oldukça kritik. Şehirde bu ihtiyaca en iyi yanıtı veren yerlerden biri, Efeler Belediyesi'ne ait Gündüz Bakımevleri. Uygun fiyatları ve çağdaş, bilimsel eğitim anlayışıyla, çocukların zihinsel ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlayan bu mekanlar, annelerin de iş hayatında daha aktif olmalarına imkan tanıyor. Aileler, tereddütsüz bir şekilde çocuklarını Efeler'in Gündüz Bakımevleri'ne emanet edebiliyor. Bu uygulama, özellikle kadınlardan büyük bir takdir topluyor ve onlara çalışma hayatında destek oluyor.

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Kadınların sosyalleşme merkezi, Hanımevleri

Kadınların verimli ve keyifli vakit geçirebildiği Efeler Belediyesi'ne ait Hanımevleri, her gün yüzlerce kadının buluşma noktası oluyor. Ayrıcalıklı mekânda kitaplar okuyabilen, özel günlerini kutlayan ve çeşitli aktivitelerini gerçekleştirebilen Efelerli kadınlar, bu ayrıcalıklı mekândan memnuniyetini her fırsatta dile getiriyor. İlerleyen günlerde, Efeler Belediyesi'nin kültür sanat merkezlerinde çeşitli kurumlarla iş birliği yaparak düzenlediği kursların Hanımevlerinde de uygulanması hedefleniyor.

Efeler'den kadınlara ücretsiz spor desteği

Efeler Belediyesi, bu hizmetlerinin yanı sıra kadınlara ücretsiz spor yapabileceği kursları da hayata geçirdi. Belediyeye ait Çok Amaçlı Spor Salonu'nda alanında uzman eğitmenler tarafından, kursiyerlere zumba ve pilates eğitimleri veriliyor. Bu uygulama sayesinde kadınların, hem fiziksel hem de mental sağlıklarının geliştirilmesi hedefleniyor. Kurslar, yoğun ilgi görüyor.

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“Her projemiz gelişmeye ve daha çok katkı sunmaya devam edecek”

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, hizmete sundukları her projede ve hayata geçirdikleri her uygulamada kadınlar ve çocukları ön planda tuttuklarını söyledi. Başkan Yetişkin, “Bu şehirde kadınlarımızın emeği, annelerimizin şefkati ve hanımefendilerimizin nezaketi var. Tüm vatandaşlarımız için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz bununla birlikte hizmetlerimizden kadınların daha çok faydalanmasını da sağlayacağız. Onlar için var olan tüm projelerimizi, daha etkin ve daha faydalı hale getirmeyi amaçlıyoruz. Hanımevlerimizde, çeşitli kurslar açacağız. Bu sayede kadınlarımız, sosyalleşirken yeni beceriler edinebilecek ve daha verimli vakit geçirebilecek. Bunun yanında kız öğrencilerimiz için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kız öğrencilerimizin barınma ihtiyaçlarını karşılamak için yurtla ilgili çalışmalar tamamlanmak üzere” diye konuştu.

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