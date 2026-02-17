GAZETE VATAN ANA SAYFA
Aydın Söke'de taşkın alarmı: Dere kenarındaki evler tahliye edildi

17.02.2026 - 23:25Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AYDIN (İHA)

Aydın'ın Söke ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından Kızılkilise Deresi'nde su seviyesi kritik noktaya ulaştı. Taşkın riskinin artması üzerine Atatürk Mahallesi'nde dere kenarında bulunan evler tahliye edildi.

Son günlerde aralıksız yağan yağmurların ardından Kızılkilise Deresi'nde debinin hızla yükselmesi, Atatürk Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar için risk oluşmasına neden oldu. Söke Belediyesi ile Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri mahallede kapı kapı dolaşarak vatandaşları bilgilendirdi ve tahliye sürecini başlattı. Söke Kaymakamlığı koordinasyonunda belediyenin tahsis ettiği servis araçlarıyla tahliye edilen vatandaşlar, ilçedeki otellere yerleştirildi. Tahliyelerin kontrollü şekilde sürdürüldüğü, vatandaşların güvenli alanlara alındığı bildirildi.

Bölgede incelemelerde bulunan Belediye Başkanvekilleri Şakir Gülmez ve Şeref Başar, Mahalle Muhtarı Arda Canbul ve vatandaşlarla bir araya geldi. Sahada görev yapan ekiplerden bilgi alan yetkililer, gelişmelerin yakından takip edildiğini ve gerekli tüm önlemlerin alındığını vurguladı.

Öte yandan bölgede ASKİ ekipleri iş makineleriyle çalışma yürütürken, su seviyesinin sürekli takip edildiği belirtildi.

