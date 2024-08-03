Ayasofya'da Büyük Gazze Mitingi! Binlerce kişi İsrail'i protesto ediyor

Binlerce kişi elinde Filistin ve Türkiye bayraklarıyla Ayasofya'ya yürüdü. Binlerce kişi, Haniye'nin vasiyetiyle meydanda toplandı. Kalabalık grup, İsrail karşıtı sloganlar attı. Vatandaşlar, polis ekiplerinin aramasının ardından meydana alındı. Öte yandan Türkiye'de birçok ilde protesto yürüyüşleri gerçekleştirildi. İşte dakika dakika gelişmeler...

BİLAL ERDOĞAN: İSRAİL BU ZULMÜN HESABINI VERECEK

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan CNN Türk'e konuştu.

Bilal Erdoğan şöyle konuştu:

Batı ve İsrail seçimin sonuçlarını tanımadı. İsrail ve Batı, Haniye'yi hedef aldı. Haniye barış için çaba sarf etti. İsrail, önemli bir kahramanı kendisine yakışır şekilde yani kalleşçe katletti. Haniye, milyonları meydana çağırdı. Biz de onu vasiyetine riayet ediyoruz. Bu cumartesi bu davaya yeniden dört kolla sarılmamıza vesile olsun. Bu siyasi görüşten bağımsız olarak bir toplum davası. Burada bir soykırım var. İslam dünyasının meydanları ve Batı meydanları ses veriyor.

Geçen 300 günün her bir günüde İsrail Batı'da destek kaybetti. İsrail Batı kamuoyunu kaybetti. Yönettiği Mason faaliyetleriyle etkisini sürdürüyor. İsrail bu zulmün, bu soykırımın hesabını er-geç verecek.

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MEMUR SEN GENEL BAŞKANI KONUŞTU

Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Gazze için düzenlenen mitingde konuşma yaptı. Yalçın, İsrail'e 'lanet' ederek Gazze'ye destek verdi.

İsrail'e tepki göstermek ve Gazze'ye destek vermek için Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde Ayasofya Meydanı'nda bir araya gelen kalabalık, tarihi yarımadanın farklı noktalarından alana ulaştı.

Alana doğru yürüyüşte Eminönü, Gülhane Parkı, Küçükayasofya civarındaki cadde ve ara sokaklarda vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Vatandaşların bir araya geldiği mitingde kalabalık, Ayasofya Meydanı'ndan çevredeki cadde ve sokaklara taştı.

Vatandaşlar Türk ve Filistin bayrakları ile Kelime-i Tevhid flaması ve kefiye taşıdı, Filistin'in özgürlüğü için sloganlar attı.

Katılımcılar, "Nehirden denize özgür Filistin", "Katil ABD Filistin'den defol", "Katil İsrail Filistin'den defol", "Kanımız canımız feda olsun Aksa'ya", "Hamas'a selam, direnişe devam" sloganları ile İsrail'e tepki gösterdi.

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Türkçe, Arapça ve İngilizce yazılı dövizlerde ise "Gazze'de soykırım var", "İsrail soykırımı durdur", "Katliam bitsin, çocuklar ölmesin" ifadeleri yer aldı.

Eyleme katılan Özgür Kudüs Platformu ve Peygamber Sevdalıları Vakfı gönüllüleri, Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya Meydanı'na kadar yürüyüş düzenledi.

Yürüyüşte, suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin posterleri açıldı.

Yürüyüş nedeniyle tramvay seferleri Sultanahmet bölgesinde durdurulurken, bazı yabancı zincir restoranların önünde güvenlik önlemleri alındı. Kalabalık, bu restoranların önünde ıslık çalarak protestoda bulundu.

Yürüyüş yapan topluluk, Ayasofya Meydanı'ndaki diğer grupla buluştu.