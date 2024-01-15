Ayasofya müze mi oldu? Ayasofya cami girişi ücretli mi, 25 euro kaç TL?

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ne ibadete gelenler ile kültürel amaçlı ziyaret eden kişilerin girişlerini birbirinden ayırma çalışmaları sona erdi. Tarihi camiye turistik amaçla gelen yabancılardan alınacak giriş ücreti 25 euro olacak.

AYASOFYA TEKRAR MÜZE Mİ OLDU?

Tarihi camiye turistik amaçla gelen yabancılardan alınacak giriş ücreti ise 25 euro olacak, yeniden müze olmadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde başlattığı restorasyon ve koruma çalışmaları kapsamında ziyaretçiler için hazırlanan galeri katının 3'üncü Ahmet Çeşmesi karşısına konumlandırılan bilet gişesi, 15 Ocak'ta hizmete girecek. Gezi güzergahı boyunca koruyucu önlemlerin alındığı Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde güvenlik kameraları ile yangın algılama ve acil anons sistemleri yerleştirildi.

GİRİŞTE UZUN KUYRUKLAR OLMAYACAK

Caminin galeri katındaki mermer kaplamalarda ve ahşap korkuluklarda, temizlik ve koruma çalışmaları Bilim Kurulu'nun onay ve danışmanlığıyla restoratör ve konservatörler tarafından yapıldı. Bakan Ersoy'un, daha önce Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde başlatılacağını duyurduğu ziyaretçi yönetim planı uygulaması ile artık tarihi camide uzun kuyruklar oluşmayacak.

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Tarihi caminin güney cephesindeki 2'nci Beyazıd minaresi altında yer alan tünel ve giriş rampasına gelişleri kontrollü bir şekilde sağlanacak. Ayasofya-i Kebir Camii'nde ziyaretçiler galeri katına ulaştırılarak kuzeydoğu yönündeki rampa ile çıkışları sağlanacak. Galeri bölümüne gelen turistler burada cami harim katı ile Osmanlı dönemi eklerini görerek cennet-cehennem kapısından geçecek ve bu bölümdeki Bizans dönemi mozaiklerini inceleyebilecek.

15 Ocak'ta başlayacak olan yeni uygulama ile turistler camideki ibadet ortamını da bozmadan ziyaretlerini gerçekleştirebilecek. Ayasofya'da QR kod uygulamasıyla hayata geçirilen kulaklıklı sistem ile ziyaretçiler cep telefonlarının kulaklıkları veya sağlanacak tek kullanımlık kulaklıklarla ibadet edenleri de rahatsız etmeden, sessiz bir ortamda 23 dilde bilgi alabilecek. Tarihi camiye turistik amaçla gelen yabancılardan alınacak giriş ücreti ise 25 euro olacak

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25 EURO KAÇ TL?

25 euro haberi yaptığımızda 824,05 Türk Lirası.